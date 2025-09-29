Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contrataciones

El Gobierno de Guatemala prepara una propuesta para crear una nueva Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de mejorar el proceso de las adquisiciones y reforzar los controles en temas de corrupción.
El presidente Bernardo Arévalo explicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que esta reforma será clave para que "nunca más "el sistema de obra pública quede atrapado en la corrupción.
Según detalló, para avanzar en la propuesta de esta normativa se trabaja en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Comisión Nacional contra la Corrupción y se plantea su presentación en los próximos meses.
"Esta propuesta será presentada antes de fin de año y esperamos que los diputados, a quienes tanto preocupa la red del país, la apoyen con la urgencia que el pueblo requiere", expresó.
Por aparte, anunció que, gracias a que se han levantado más de 300 concursos de mantenimiento, en los próximos días se iniciará campaña intensiva de bacheo y mantenimiento en todo el país.
En ese contexto, detalló que le ordenó al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Díaz, redoblar los esfuerzos para que las intervenciones sean inmediatas, responsables y de manera rápida.