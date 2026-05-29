 Ejército intercepta embarcación con posibles ilícitos
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Ejército de Guatemala intercepta embarcación con posibles ilícitos en el Pacífico

"En operaciones navales de rutina, la Marina de la Defensa Nacional interceptó una embarcación con posibles ilícitos y dos tripulantes a bordo", explicó el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

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La embarcación interceptada por las autoridades guatemaltecas en aguas del Pacífico., Ejército de Guatemala
La embarcación interceptada por las autoridades guatemaltecas en aguas del Pacífico. / FOTO: Ejército de Guatemala
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El Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, interceptó una embarcación con posibles ilícitos a bordo frente a las costas del océano Pacífico, como parte de las operaciones navales de vigilancia y control que se desarrollan de manera permanente en aguas nacionales.

De acuerdo con información preliminar, durante la operación fueron localizados dos tripulantes, quienes fueron puestos bajo custodia de las autoridades. Las primeras investigaciones indican que uno de los detenidos podría ser de nacionalidad nicaragüense y el otro guatemalteco.

Asimismo, en la embarcación fueron encontrados varios bultos con posibles sustancias ilícitas, presuntamente marihuana. Sin embargo, las autoridades indicaron que será el ente competente el encargado de realizar las pruebas de campo correspondientes para determinar el contenido de la carga.

La embarcación fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico, donde se llevará a cabo el procedimiento judicial correspondiente, incluyendo el conteo oficial de los paquetes y las diligencias de inspección e investigación.

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Ministro destaca resultados de operativos

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, destacó que esta acción desarrollada en las aguas del Pacífico forma parte de los esfuerzos que realiza el Ejército de Guatemala para combatir las actividades ilícitas en el territorio nacional, el espacio aéreo y las aguas nacionales.

"Seguimos dando resultados al pueblo de Guatemala. Continuamos trabajando a nivel de Fuerza Aérea impidiendo aterrizajes y vuelos ilegales en el espacio aéreo nacional; también estamos actuando en tierra con las recientes operaciones realizadas en Las Cruces, Petén, y en San Marcos. Ahora nos trasladamos al ámbito marítimo con esta interdicción de una embarcación", expresó el funcionario.

Sáenz agregó que la operación aún se encuentra en desarrollo y que los resultados finales serán dados a conocer una vez concluyan las diligencias legales correspondientes.

De igual forma, el funcionario reiteró el compromiso de la institución armada para mantener las acciones que permitan hacerle frente al narcotráfico y el crimen organizado en general.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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