 Varios heridos tras volcar bus en San Pedro Ayampuc
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Varios heridos tras volcar bus en San Pedro Ayampuc

El accidente ocurrió en la bajada del "Chilindrón".

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Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido poco después del mediodía de este viernes, 29 de mayo, en el área de la pastorela, carretera hacia San Pedro Ayampuc, Guatemala, específicamente en la bajada del "Chilindrón".

De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, un bus de transporte extraurbano se salió de la pista y quedó volcado. Las causas del percance no han sido establecidas.

Las unidades de emergencia se encuentran trabajando para brindar asistencia a las personas afectadas. Todavía no se ha confirmado un número exacto de lesionados.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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