 Budapest recibe a aficionados de final de Champions League
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Budapest recibe a los aficionados de la final de Champions League

Hinchas del PSG y Arsenal llenan bares y hoteles, muchos de ellos, han tenido que pagar 4 o 5 veces más de lo habitual por su alojamiento.

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Budapest espera la llegada de más de 60 mil aficionados para la final de la Liga de Campeones
Budapest espera la llegada de más de 60 mil aficionados para la final de la Liga de Campeones / FOTO: Captura de video UEFA
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Budapest espera la llegada de más de 60 mil aficionados para la final de la Liga de Campeones que se disputa este sábado en el estadio Puskás Aréna, en medio de un gran despliegue de seguridad y con los precios hoteleros descontrolados.

Hinchas ingleses y franceses llenan ya desde este viernes los bares del centro de la ciudad a pesar de que, tal y como destaca la prensa local, muchos de ellos han tenido que pagar 4 o 5 veces más de lo habitual por su alojamiento.

En las cercanías del Puskás Aréna los precios por una habitación ascendieron hasta más de mil euros y el portal económico Vilaggazdaság ha encontrado ofertas de pisos por hasta 45 mil euros por el fin de semana.

Pese a ello, el número de reservas hoteleras para la noche del sábado al domingo supera en un 263 % el registrado en la misma fecha del año pasado, informa portfolio.hu.

Champions League: PSG vs. Arsenal, la final que marcará una era

Este sábado 30 de mayo a las 10:00 horas de Guatemala se jugará la final de la Liga de Campeones de Europa.

Las zonas de fans

Para decenas de miles sin entradas al estadio -con una capacidad de 67 mil personas- el Ayuntamiento ha instalado 'zonas de fans' en los parques de la ciudad, donde se podrá seguir en grandes pantallas el enfrentamiento entre el PSG y el Arsenal.

Un gran despliegue de fuerzas del orden deberá garantizar la seguridad del evento en Budapest, que por primera vez es sede de una final de la Liga de Campeones.

Numerosos vehículos blindados circulan por las calles de esta urbe desde ayer, jueves, cuando en la pintoresca Plaza de los Héroes se inauguró el gratuito ‘Festival Champions League’, ofreciendo hasta el domingo un amplio abanico de programas para los aficionados.

El lugar ya está muy concurrido, en su gran mayoría con extranjeros que prueban sus capacidades de tiros al arco con un robot guardameta, o se hacen fotos con una copia de la copa. Algunos también apoyan a sus clubes delante de carteles con la reproducción de los integrantes del equipo en tamaño real.

Aquellos que sí tienen entradas, podrán usarlas también para trasladarse gratuitamente en el transporte público urbano.

Ante el elevado número de llegadas esperado, el aeropuerto de Budapest ha habilitado para uso general la terminal 1, generalmente reservada solo para pasajeros de vuelos diplomáticos y privados.

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Este sábado se juega la final de la UEFA Champions League - EU Digital

*Información EFE.

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