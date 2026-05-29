Accidente en ruta al Pacífico: Tránsito complicado

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 29 de mayo genera complicaciones en la circulación vehicular. El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, con dirección hacia el norte, y complica la circulación vial en áreas de Villa Nueva y Amatitlán, entre otras aledañas.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, desde las 03:00 horas se trabajaba para retirar un vehículo con desperfectos mecánicos que permanecía en ese punto; sin embargo, cuando estaban a punto de solucionar este incidente, ocurrió otro que afectó las operaciones.
"La grúa ya lo tenía enganchado por completo para proceder a movilizarlo cuando, por causas que se desconocen, de repente un camión se estrelló en la parte trasera del contenedor", explicó Henry Quevedo, vocero de la institución.
Agregó que el personal de la entidad de tránsito coordinó de inmediato la presencia de las unidades de bomberos, las cuales atendieron el llamado de apoyo y se presentaron con los equipos necesarios.
Al menos 45 minutos duraron las labores, que incluyeron el uso de herramientas hidráulicas para poder rescatar al piloto de la unidad de transporte de carga que se estrelló en la que permanecía varada por fallas en su sistema.
Los socorristas atendieron al conductor y también a uno de los operadores de la grúa que quedó lesionado al momento del impacto.
Fuerte congestionamiento
La PMT indicó que la fila de vehículos es bastante larga en el tramo hacia la capital, principalmente desde la jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala, hasta el kilómetro 23, donde ocurrió el hecho.
Además, se informó que la ruta alterna que comunica Amatitlán con Villa Nueva, por Naciones Unidas, presenta alta carga vehicular.
De igual forma, el tránsito sur se ve afectado aproximadamente desde el kilómetro 21 porque personas curiosas disminuyen la velocidad, lo que genera mayores complicaciones para la circulación vehicular.
Las autoridades de tránsito detallaron que el procedimiento está a cargo de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que hubo lesionados, por lo que se esperaría que avancen las diligencias para movilizar los vehículos y liberar por completo la circulación.