AGEXPORT expresa preocupación por situación en Puerto Santo Tomás de Castilla

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) manifestó este jueves 28 de mayo su preocupación ante la creciente incertidumbre operativa y financiera que enfrenta el Puerto Santo Tomás de Castilla, situación que está afectando la continuidad logística del comercio exterior, generando riesgos para la competitividad del país.
AGEXPORT indicó que las dificultades operativas reportadas durante las últimas semanas, sumadas a la incertidumbre derivada de restricciones financieras que podrían impactar la operación portuaria, ya están llevando a empresas exportadoras a evaluar alternativas para movilizar carga fuera de Guatemala, incluyendo rutas vía Puerto Cortés y transporte terrestre a través de México.
El sector exportador advirtió que esta situación genera: incrementos desproporcionados en tarifas marítimas; mayores sobrecostos logísticos; riesgos de incumplimiento con compradores internacionales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región,
A través de un comunicado, AGEXPORT exige a las autoridades de gobierno acciones urgentes para: garantizar la continuidad operativa del Puerto Santo Tomás de Castilla; implementar medidas inmediatas para recuperar eficiencia y previsibilidad; fortalecer la capacidad operativa y disponibilidad de equipo y avanzar hacia soluciones estructurales para modernizar el sistema portuario nacional.
Mientras que la Cámara de la Industria de Guatemala indicó que para solventar la problemática de congestionamiento actual en EMPORNAC, es necesario que se realice inversión en infraestructura portuaria, así como en maquinaria, de manera que se pueda mejorar la eficiencia dentro del recinto.
"Hacemos un llamado para que se garantice el debido proceso en cualquier causa judicial que se encuentre activa. Toda actuación debe desarrollarse con pleno respeto al Estado de derecho, la certeza jurídica y la estabilidad institucional y económica de Guatemala.", indicó dicha Cámara.
Asimismo, instó de forma urgente a las autoridades para que, en el marco de sus competencias, actúen con celeridad y responsabilidad para implementar medidas para garantizar la continuidad de la operación del Puerto Santo Tomás de Castilla y el establecimiento de soluciones de corto plazo para reducir el congestionamiento.