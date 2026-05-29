Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó detalles con respecto a los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en el país, que ya superan los 8 mil, y compartió cuáles son los departamentos más afectados.
La tendencia de casos acumulados hasta la semana epidemiológica 19-2026, que corresponde del 1 de enero al 16 de mayo de 2026, señala un total de 8 mil 198 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en todo el país, de los cuales 1 mil 454 (17.7%) han sido clasificados como graves.
La Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo señaló que el informe corresponde a la "Situación Epidemiológica de desnutrición aguda (moderada y severa) en población e ese rango de edad.
Según el informe, se reportan 11 infantes fallecidos confirmados por desnutrición. Los casos por departamento son los siguientes:
- Alta Verapaz - 3
- San Marcos - 2
- Huehuetenango - 2
- Petén - 2
- Chiquimula - 1
- Escuintla - 1
Asimismo, la cartera dio a conocer que se encuentran en análisis 44 casos para confirmar o descartar que su deceso fue por esta enfermedad.