 Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos
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Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos

Durante 2026 se han reportado más de 8 mil casos de desnutrición aguda en menores de cinco años.

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Foto ilustrativa de archivo.
desnutricion-infantil-emisoras-unidas / FOTO:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindó detalles con respecto a los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en el país, que ya superan los 8 mil, y compartió cuáles son los departamentos más afectados.

La tendencia de casos acumulados hasta la semana epidemiológica 19-2026, que corresponde del 1 de enero al 16 de mayo de 2026, señala un total de 8 mil 198 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años en todo el país, de los cuales 1 mil 454 (17.7%) han sido clasificados como graves.

La Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo señaló que el informe corresponde a la "Situación Epidemiológica de desnutrición aguda (moderada y severa) en población e ese rango de edad.

Según el informe, se reportan 11 infantes fallecidos confirmados por desnutrición. Los casos por departamento son los siguientes:

  • Alta Verapaz - 3                                        
  • San Marcos - 2                                     
  • Huehuetenango - 2
  • Petén - 2
  • Chiquimula - 1                            
  • Escuintla - 1

Asimismo, la cartera dio a conocer que se encuentran en análisis 44 casos para confirmar o descartar que su deceso fue por esta enfermedad.

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