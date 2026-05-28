Accidente en la bajada de Villalobos complica el tránsito vehicular

La tarde de este jueves 28 de mayo, un vehículo del transporte pesado volcó en la bajada de Villalobos y derribó un poste del tendido eléctrico y una valla publicitaria, dicho accidente bloquea el paso hacia el bulevar Sur, de Villa Nueva, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Al lugar acudieron socorristas de los Bomberos Municipales quienes trasladaron al conductor en estado delicado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
Henry Quevedo, portavoz de la PMT, de Villa Nueva, detalló no es posible retirar el vehículo de transporte pesado tipo pipa, del bulevar sur de San Cristóbal en la conexión del kilómetro 13 de la ruta del Pacífico, debido a que primero se debe retirar el poste del tendido eléctrico.
Quevedo indicó que existen complicaciones en la incorporación del tránsito de la CA-9 con dirección hacia el norte en el kilómetro 13 tomando en cuenta que la incorporación al bulevar sur de San Cristóbal será totalmente lenta.
"Así mismo estamos coordinando con la policía Municipal de Tránsito de Mixco, porque el tránsito que tiene el bulevar sur de San Cristóbal con dirección a Villa Nueva está en estos momentos totalmente detenido", manifestó Henry Quevedo.
Otro hecho
Un camión chocó contra la pasarela de la calzada Raúl Aguilar Batres y 14 calle, zona 12. Bomberos evaluaron al conductor en el lugar.