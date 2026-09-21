Flores amarillas: diferencia entre marzo y septiembre

Sin lugar a duda, cada año, las redes sociales se llenan de fotografías de ramos, girasoles y rosas amarillas. En Guatemala, esta tendencia también ha ganado fuerza y vuelve a ser protagonista este 21 de septiembre, pero ¿por qué existen dos fechas para regalar flores amarillas?
La respuesta está relacionada con Floricienta, una serie argentina que convirtió este detalle en un símbolo romántico, y con las diferencias entre las estaciones del año según el hemisferio. La tradición tiene como uno de sus principales referentes la canción "Flores Amarillas" de Floricienta, producción argentina estrenada en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti.
En la historia, la protagonista sueña con recibir flores amarillas de la persona que ama y la canción menciona específicamente el 21 de septiembre. La fecha tiene un significado especial en Argentina y otros países del hemisferio sur, donde septiembre marca el comienzo de la primavera.
Con el paso de los años, la canción se convirtió en un fenómeno cultural y las redes sociales ayudaron a llevar esta costumbre a otros países de Latinoamérica. Aquí está la principal diferencia. Guatemala se encuentra en el hemisferio norte, por lo que el inicio de la primavera corresponde a marzo y no a septiembre.
Más de las flores amarillas
De hecho, en Guatemala la tendencia también se ha asociado con el 21 de marzo, mientras que el 21 de septiembre se mantiene principalmente por la popularidad que adquirió la tradición en redes sociales. Por eso, para los guatemaltecos ambas fechas pueden aparecer como días para regalar flores amarillas, aunque tienen un origen diferente.
El 21 de marzo está relacionado con la primavera del hemisferio norte, mientras que el 21 de septiembre conserva la referencia original de Floricienta y la primavera del hemisferio sur.
Más allá de la fecha, las flores amarillas suelen relacionarse con alegría, amistad, cariño, optimismo, energía y nuevos comienzos. Aunque la tendencia comenzó asociada con el amor romántico, actualmente también se utilizan para sorprender a amigos, familiares o personas especiales.
Entre las opciones más populares están los girasoles, rosas amarillas, margaritas, gerberas, tulipanes y orquídeas.