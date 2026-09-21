Alejandra Guzmán habla tras su hospitalización por lesión cadera

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores después de sufrir una luxación de cadera durante el concierto que ofrecía en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, México, un incidente que obligó a suspender el espectáculo y trasladarla a un hospital.
La intérprete de 58 años compartió posteriormente varios mensajes para tranquilizar a sus seguidores y confirmó que los médicos lograron colocar nuevamente la cadera en su sitio. Además, fue dada de alta y aseguró que ya podía caminar.
"Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien", expresó la cantante en un comunicado difundido después del incidente. También agradeció al médico Eduardo Arévalo por la atención recibida.
Alejandra Guzmán también aseguró posteriormente que no sufrió una fractura. A su salida del hospital explicó que la cadera se había zafado, pero destacó que "nadie se rompió", mientras saludaba a los seguidores que esperaban noticias sobre su estado de salud.
Así ocurrió el percance en pleno concierto
Todo ocurrió la noche del 19 de septiembre durante la presentación de la artista en el World Trade Center de Boca del Río.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que Alejandra Guzmán comienza a presentar dificultades para moverse sobre el escenario. Dos de sus bailarines se acercaron para sostenerla mientras ella explicaba al público lo que estaba sucediendo.
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"Perdónenme, pero se me salió la cadera", expresó antes de pedir atención médica. Instantes después reconoció que no podía mantenerse de pie.
Personal médico acudió para auxiliarla y posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital privado. El espectáculo permaneció detenido hasta que finalmente se informó que no podría continuar.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes médicos de la llamada "Reina de Corazones", quien tiene prótesis en ambas caderas y ha enfrentado diferentes intervenciones quirúrgicas a lo largo de los últimos años.
Reaparece desde el hospital y bromea sobre lo ocurrido
Horas después del incidente, Alejandra Guzmán demostró que mantenía el buen ánimo.
Desde el hospital apareció acompañada por parte del personal que la atendió y hasta modificó la letra de uno de sus conocidos temas para bromear sobre sus prótesis de titanio y lo que acababa de sucederle.
En el video hizo referencia a "Cuidado con el corazón" y convirtió la canción en una divertida advertencia sobre levantar la pierna y que pudiera "falsearse" la cadera.
La artista también aprovechó el momento para disculparse con el público de Veracruz por no haber podido completar el espectáculo.
"Lo siento, Veracruz", expresó, al tiempo que manifestó su intención de regresar próximamente.
"Ya estoy caminando"
En nuevas declaraciones difundidas después de abandonar el hospital, Guzmán confirmó que su recuperación avanzaba favorablemente.
La cantante explicó que los médicos habían conseguido solucionar la luxación y que podía volver a caminar. De acuerdo con información publicada este 21 de septiembre, también indicó que no hubo fractura y que se encontraba recuperándose.
Las noticias llevaron tranquilidad a sus seguidores, especialmente porque el episodio ocurrió frente al público y las primeras imágenes mostraban a la artista imposibilitada para desplazarse sin ayuda.
La fecha de Veracruz será reagendada
Aunque el concierto tuvo que ser suspendido, Alejandra Guzmán confirmó que tiene previsto regresar a Veracruz.
La presentación forma parte de "Los Que Nos Quedamos Tour 2026", gira con la que la artista retomó sus actividades después de un periodo marcado por diferentes intervenciones médicas.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la nueva fecha para el espectáculo suspendido. La cantante aseguró, sin embargo, que espera regresar "muy pronto" para cumplir con sus seguidores.
No es la primera vez que se le disloca la cadera
El incidente cobra especial relevancia por los antecedentes de salud de Alejandra Guzmán.
La artista tiene prótesis de titanio en ambas caderas debido al desgaste que sufrió en sus articulaciones. Además, durante años ha enfrentado complicaciones derivadas del procedimiento estético con biopolímeros al que se sometió en 2009 y que posteriormente la llevó a pasar por numerosas intervenciones médicas.
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En marzo de este mismo año, su padre, Enrique Guzmán, reveló que la cantante había sufrido otro accidente en casa después de tropezar con su perro.
"Se le zafó la cadera", contó entonces el cantante, quien explicó que su hija tenía ambas caderas de titanio. Enrique también recordó que anteriormente había sufrido un episodio similar mientras trabajaba en Las Vegas y realizaba un paso de baile.
Regresó a los escenarios después de varias cirugías
El percance se produce apenas unas semanas después de que Alejandra Guzmán retomara con fuerza su actividad artística.
En agosto, la cantante mostró públicamente parte de su rutina de ejercicios y celebró su recuperación después de haber tenido que poner en pausa sus conciertos durante más de un año por cuestiones médicas.
Su regreso quedó marcado por "Los Que Nos Quedamos Tour 2026", nombre que también hace referencia a la canción con la que rindió homenaje a su madre, Silvia Pinal.