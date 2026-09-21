 Famosos que murieron a los 27 años como Presley Gerber
Farándula

¿Qué otros famosos murieron como Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años?

La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años volvió a poner en el centro de la conversación al llamado “Club de los 27”.

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Presley Gerber, Presley Gerber
Presley Gerber / FOTO: Presley Gerber
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El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber.  El joven, quien también desarrolló una carrera como modelo, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años.

De acuerdo con información del médico forense del condado de Los Ángeles, Presley Gerber murió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación.  Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa de su fallecimiento.

Cabe destacar que, la familia, por medio de un representante, pidió privacidad durante este momento. La noticia ha provocado que nuevamente se hable del denominado "Club de los 27", una expresión de la cultura popular utilizada para referirse principalmente a músicos y artistas que murieron a esa edad.

Uno de los nombres más conocidos es Jimi Hendrix, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia. El músico estadounidense murió en 1970, cuando tenía 27 años. Ese mismo año falleció Janis Joplin, una de las voces más reconocidas del rock y el blues. Su muerte también ocurrió a los 27 años y contribuyó a popularizar la asociación entre esa edad y la muerte de jóvenes artistas.

Otros famosos que murieron a los 27 como Presley Gerber

Otro integrante de esta lista es Jim Morrison, vocalista de The Doors, quien murió en París en 1971 a los 27 años.  También se encuentra Brian Jones, fundador y guitarrista de The Rolling Stones, quien falleció a esa misma edad en 1969.

Décadas después, el concepto volvió a cobrar fuerza con las muertes de Kurt Cobain, líder de Nirvana, quien murió en 1994; y Amy Winehouse, una de las cantantes británicas más reconocidas de su generación, quien falleció en 2011. Ambos tenían 27 años.

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La cantante mexicana habló desde el hospital después del accidente que obligó a suspender una presentación.

En el ámbito latino también suele mencionarse al cantante mexicano Valentín Elizalde, quien murió en 2006 a los 27 años. La incorporación de Presley Gerber a esta conversación no significa que exista una relación comprobada entre estos fallecimientos.

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