Comienza la era Zidane en la Selección de Francia

La era de Zinedine Zidane al frente de la Selección de Francia comenzó este lunes con el primer entrenamiento del nuevo cuerpo técnico en Clairefontaine. El exjugador y campeón del mundo en 1998 asumió el cargo en sustitución de Didier Deschamps, quien dejó una etapa de 14 años al frente de Les Bleus. Con el recuerdo de su exitosa trayectoria como futbolista y entrenador, Zidane afronta ahora el reto de mantener a Francia entre las principales selecciones del mundo.
El primer contacto con el plantel estuvo marcado por un ambiente positivo y por la cercanía del nuevo entrenador con los jugadores. Zidane se mantuvo atento a cada ejercicio, participó activamente en las dinámicas y aprovechó los trabajos en espacios reducidos para transmitir sus primeras indicaciones. Incluso volvió a demostrar su reconocida calidad técnica al participar como pasador durante uno de los ejercicios ofensivos, en una imagen que recordó al futbolista que brilló durante años sobre el terreno de juego.
Zidane estuvo acompañado de Fabien Barthez
Otro de los protagonistas de la jornada fue Fabien Barthez, quien se incorporó al cuerpo técnico como entrenador de porteros. Su presencia también generó entusiasmo entre los guardametas franceses, especialmente entre Guillaume Restes y Jean Butez. Ambos destacaron la experiencia del campeón mundial de 1998 y la importancia de poder aprender de alguien que marcó una época bajo los tres palos. La lesión de Robin Risser abrió la puerta para la convocatoria de Butez, quien vivió su primera experiencia con la selección absoluta.
La ilusión también se trasladó al resto del vestuario. Jugadores como Maxence Lacroix y Dayot Upamecano reconocieron la admiración que sentían por Zidane desde pequeños y valoraron la oportunidad de trabajar ahora bajo sus órdenes. Más allá de los primeros ejercicios, el nuevo seleccionador dejó claro que estas semanas servirán para conocerse, establecer vínculos y comenzar a transmitir sus ideas.
Así, el primer capítulo de la era Zidane comenzó con entusiasmo dentro del grupo y con la expectativa de conocer cómo evolucionará el proyecto de Francia bajo el mando de una de sus grandes leyendas. Su debut será este viernes 25 de septiembre a las 12:45 (hora de Guatemala) visitando a Turquía.