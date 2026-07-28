Francia anuncia a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador

La selección de Francia inicia una nueva etapa con la llegada de Zinedine Zidane como director técnico, en una decisión que pone al frente del equipo a una de las mayores leyendas del fútbol francés. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, definió el nombramiento como "el encuentro de dos voluntades", al destacar que la designación responde tanto al deseo del organismo como al anhelo del propio entrenador. Tras las exitosas etapas de Laurent Blanc y Didier Deschamps, la federación apuesta por abrir un nuevo ciclo con un técnico cuya trayectoria como futbolista y entrenador lo convierte en una figura de enorme prestigio.
Durante su presentación oficial, Zidane dejó claro que dirigir a la selección era el desafío que siempre esperó. "Estoy listo para afrontar el desafío", afirmó ante una multitud de periodistas y aficionados reunidos en la sede de la FFF en París. El exentrenador del Real Madrid explicó que rechazó distintas propuestas para entrenar clubes porque su prioridad era asumir las riendas de Francia. "He tenido ofertas para tomar un club, pero las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia en el Madrid", aseguró. Además, recordó el vínculo especial que mantiene con el combinado nacional al señalar: "He pasado por todas las categorías y he ganado un Mundial, que es lo máximo. Siempre he sabido que algún día dirigiría este equipo".
Zidane quiere devolver a Francia a la gloria
El respaldo a Zidane también se sustenta en su brillante recorrido en los banquillos. Sus tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Real Madrid entre 2016 y 2018 consolidaron su reputación como uno de los entrenadores más exitosos de la última década. Para Diallo, el nuevo seleccionador es "la persona adecuada para prolongar la edad de oro que vive el fútbol francés", al considerar que su liderazgo, experiencia y capacidad para unir al vestuario serán fundamentales en el nuevo proyecto. Su contrato contempla la disputa de la próxima Liga de Naciones, la Eurocopa y la Copa Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos.
Zidane adelantó que mantendrá la ambición competitiva que caracterizó la era de Didier Deschamps, aunque buscará imprimir su propia identidad al equipo. "Continuidad en la voluntad de ganar", resumió al explicar que su propuesta también tendrá un sello ofensivo, inspirado en su experiencia en el fútbol español. "Como jugador yo era un '10', lo que me impulsa es marcar goles... En el terreno era un líder, ahora quiero seguir siéndolo por mi experiencia, por lo que he conseguido y por lo que creo ser como entrenador", expresó. Con estas palabras, el histórico exfutbolista inicia un nuevo capítulo con el objetivo de mantener a Francia entre las principales potencias del fútbol mundial.