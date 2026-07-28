 Roberto Mancini regresa a la Selección de Italia
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Roberto Mancini regresa al banquillo de la selección italiana

El técnico regresa a la selección italiana después de un primer ciclo entre 2018 y 2023, marcado por el título de la Eurocopa 2020 y ahora con la misión de relanzar al equipo.

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Roberto Mancini durante su primera etapa como técnico de Italia - EFE
Roberto Mancini durante su primera etapa como técnico de Italia / FOTO: Agencia EFE
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La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha confirmado el regreso de Roberto Mancini como nuevo entrenador de la selección absoluta de Italia. La decisión fue anunciada por el presidente del organismo, Giovanni Malagò, quien asumió personalmente la responsabilidad del nombramiento tras la polémica que rodeó la candidatura de Andrea Pirlo. Con esta elección, la federación busca devolver la estabilidad al combinado nacional y recuperar el protagonismo internacional de la histórica "Azzurra".

El nombramiento de Mancini llega después de que Andrea Pirlo dejara de ser una opción para el cargo debido a la controversia generada por su vínculo con una empresa rusa de apuestas. La situación provocó diferencias dentro de la dirigencia de la FIGC y derivó en la salida de Paolo Maldini, quien había sido designado director técnico apenas dos semanas antes. En su lugar, Claudio Ranieri asumirá esa función con el objetivo de reforzar la planificación deportiva de la selección italiana.

Así fue la primera etapa de Mancini con Italia

Mancini, de 61 años, ya dirigió a Italia entre 2018 y 2023, periodo en el que consiguió importantes éxitos, aunque también enfrentó momentos difíciles. Su gestión estuvo marcada por la conquista de la Eurocopa 2020, uno de los logros más destacados del fútbol italiano en los últimos años. Sin embargo, también cargó con la decepción de no clasificar al equipo para el Mundial de Catar 2022, un resultado que evidenció la necesidad de una profunda renovación dentro del combinado nacional.

Antes de su experiencia al frente de la selección, Roberto Mancini construyó una destacada trayectoria como entrenador en clubes de primer nivel. Dirigió equipos como Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Manchester City, Galatasaray y Zenit de San Petersburgo, obteniendo numerosos títulos nacionales. Ahora afronta el desafío de liderar una nueva etapa con Italia, cuyo principal objetivo será devolver al equipo a la élite del fútbol mundial y asegurar su presencia en las próximas grandes competiciones internacionales.

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