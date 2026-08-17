Previa Xelajú vs. Diriangén - Copa Centroamericana 2026

El Xelajú MC y el Diriangén de Nicaragua se enfrentarán este martes en el estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, en un partido que representa una oportunidad crucial para el conjunto nicaragüense y un complicado compromiso para los guatemaltecos. Ambos equipos ocupan los últimos puestos del Grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf, aunque llegan con realidades diferentes. Mientras Xelajú ya prácticamente no tiene opciones de avanzar, Diriangén necesita sumar de a tres para mantener viva la esperanza de alcanzar los cuartos de final.
El conjunto quetzalteco, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, ha tenido un complicado recorrido internacional. En sus dos primeras presentaciones cayó 1-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica y posteriormente sufrió una contundente derrota por 5-2 ante Plaza Amador en Panamá. Estos resultados lo mantienen sin puntos y con una diferencia de goles negativa, por lo que el actual subcampeón guatemalteco afronta el encuentro con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en el certamen regional, pese a que las posibilidades de clasificación prácticamente se han esfumado.
Diriangén busca dar la sorpresa ante Xelajú
Para Diriangén, en cambio, el duelo adquiere una importancia mayúscula. El equipo dirigido por el costarricense Alexander Vargas suma tres puntos y ocupa la cuarta posición del grupo, por lo que una victoria en Guatemala le permitiría igualar momentáneamente en unidades a Alajuelense y Plaza Amador. Sin embargo, el conjunto nicaragüense necesita además estar atento a los demás resultados de la jornada. El reto será aún mayor porque llega con una racha de tres derrotas consecutivas como visitante y únicamente ha conseguido un triunfo en el torneo, precisamente ante Plaza Amador.
El encuentro no se disputará en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango debido a que el escenario no cuenta con el aval de Concacaf para albergar partidos internacionales, razón por la que Xelajú ejercerá como local en el Cementos Progreso.
El duelo también llega en medio del malestar de los aficionados guatemaltecos por el pobre desempeño de varios de sus representantes en la competición: Xelajú, Antigua GFC y Mixco han perdido sus respectivos dos partidos. Con este panorama, el choque entre Xelajú y Diriangén promete ser una prueba de carácter para ambos, especialmente para los nicaragüenses, que necesitan una victoria para continuar con posibilidades de avanzar.
También te pude interesar: