 Suchitepéquez despide al técnico Héctor Altamirano
Deportes

La paciencia se terminó: Suchitepéquez cesa a su entrenador

Tras sumar apenas un punto en cuatro jornadas y marcar un gol, Suchitepéquez decidió despedir a Héctor “El Pity” Altamirano, primer técnico cesado del torneo.

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Suchitepéquez cesa a Héctor “El Pity” Altamirano - CSD Suchitepéquez
Suchitepéquez cesa a Héctor “El Pity” Altamirano / FOTO: CSD Suchitepéquez
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Tan solo cuatro jornadas han transcurrido desde el inicio del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y el torneo ya registra a su primer entrenador cesado. Se trata del mexicano Héctor "El Pity" Altamirano, quien dejó de estar al frente del CSD Suchitepéquez luego del complicado comienzo de los venados en su regreso a la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

La directiva del conjunto de Mazatenango hizo oficial la decisión durante la noche del domingo, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "El CSD Suchitepéquez informa que, a partir de la presente fecha el profesor Héctor Altamirano y el señor Manolo González dejan de pertenecer a nuestra institución", señaló el club. En el mismo mensaje, la entidad deportiva agregó: "Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su entrega, profesionalismo y compromiso durante el tiempo que fueron parte de nuestro proyecto deportivo".

Suchitepéquez vuelve a quedarse sin director técnico

Los números explican en buena medida la decisión. Después de cuatro jornadas disputadas, Suchitepéquez apenas ha conseguido un punto de los 12 posibles, producto de tres derrotas y un empate. Además, la producción ofensiva del equipo ha sido especialmente preocupante, pues solamente ha conseguido marcar un gol en sus primeros cuatro encuentros del campeonato. La situación representa un duro golpe para un equipo que regresó a la Liga Nacional con la ilusión de consolidarse en la máxima categoría.

La salida de Altamirano también evidencia la inestabilidad que ha acompañado al proyecto deportivo de los venados en los últimos meses. Antes de comenzar el Apertura 2026, la directiva decidió prescindir de Erick González, técnico con el que Suchitepéquez consiguió el ascenso, debido a diferencias relacionadas con la política de fichajes del club.

Ahora, el conjunto mazateco vuelve a quedarse sin entrenador en un corto período. Por el momento, la institución aseguró que "continúan trabajando" en la búsqueda de un nuevo estratega, quien sería anunciado en los próximos días.

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Suchitepéquez cesa a Héctor "El Pity" Altamirano - CSD Suchitepéquez

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