La felicidad tras el café: ¿por qué te sientes mejor?

Una taza de café por la mañana o durante el día no solo nos despierta, sino que, para muchos, es sinónimo de una inyección de felicidad.
Esta sensación de bienestar no es una mera percepción subjetiva, sino que encuentra una sólida explicación en la compleja interacción de la cafeína y otros compuestos del café con la química de nuestro cerebro.
La ciencia ha revelado cómo esta popular bebida influye directamente en la producción y liberación de neurotransmisores clave, responsables de regular nuestro estado de ánimo y energía.
Desde el primer sorbo, el café pone en marcha una serie de procesos bioquímicos que culminan en esa placentera sensación de alerta y euforia. Entender estos mecanismos nos permite apreciar aún más el impacto que tiene esta bebida milenaria en nuestro día a día.
El principal componente psicoactivo del café, la cafeína, es un estimulante natural que actúa directamente sobre el sistema nervioso central.
Su mecanismo de acción más conocido es el bloqueo de los receptores de adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se acumula a lo largo del día y es responsable de inducir la sensación de cansancio y somnolencia. Al bloquear estos receptores, la cafeína impide que la adenosina cumpla su función, lo que resulta en una disminución de la fatiga y un aumento de la alerta.
Pero la influencia de la cafeína va más allá de simplemente mantenernos despiertos. Al ocupar los receptores de adenosina, la cafeína también modula la actividad de otros neurotransmisores cruciales para el estado de ánimo.
Entre ellos se encuentran la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, todos ellos implicados en la regulación de la felicidad, la motivación y la concentración.
Dopamina: el neurotransmisor del placer
Uno de los efectos más significativos de la cafeína es su capacidad para potenciar la actividad de la dopamina en el cerebro. La dopamina es conocida como el neurotransmisor del placer y la recompensa.
Se libera en el sistema de recompensa del cerebro cuando experimentamos algo placentero, como comer, escuchar música o, en este caso, beber café. La cafeína no aumenta directamente la producción de dopamina, pero sí prolonga su presencia en las sinapsis neuronales, intensificando y extendiendo sus efectos.
Esta prolongación de la dopamina contribuye a la sensación de euforia, mejora el estado de ánimo y aumenta la motivación. Es por ello que muchas personas asocian el café con una sensación de bienestar y una mayor capacidad para enfrentar las tareas diarias. Este efecto dopaminérgico también puede explicar por qué el café puede volverse un hábito tan arraigante, ya que el cerebro asocia su consumo con una recompensa placentera.
Aunque en menor medida que la dopamina, la cafeína también influye en los niveles de serotonina, otro neurotransmisor vital para la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito.
La serotonina es fundamental para mantener un estado de ánimo estable y para reducir la ansiedad. Algunos estudios sugieren que el consumo regular y moderado de café puede tener un efecto positivo en los niveles de serotonina, contribuyendo a una sensación general de calma y bienestar.
Es importante destacar que la relación entre la cafeína y la serotonina es compleja y puede variar según la persona. Sin embargo, la capacidad del café para influir en estos dos neurotransmisores clave —dopamina y serotonina— es una de las principales razones por las que se le atribuyen propiedades que mejoran el estado de ánimo.