 Beneficios de tomar café diario: Día Internacional del Café
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Día Internacional del Café: Los beneficios de tomarlo todos los días

El café no solo despierta el cuerpo, también aporta beneficios a la salud que debes de conocer.

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tomar café / FOTO: Archivo
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Beber una taza de café al día no solo te ayuda a mantenerte despierto, también puede ofrecer diversos beneficios para tu salud respaldados por estudios científicos recientes.

La percepción sobre el café ha cambiado en los últimos años. Grandes organismos, como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, afirman que un consumo moderado —de 1 a 4 tazas por día— está relacionado con varias ventajas para el cuerpo y la mente.

  • Vivir más años: Investigaciones actuales revelan que quienes beben café a diario, en promedio 3.5 tazas, presentan una reducción del 15% en el riesgo de morir por cualquier causa. Este resultado se obtuvo tras analizar casi 4 millones de personas en 40 estudios diferentes.
  • Menor riesgo para el corazón: El café también protege el sistema cardiovascular. Un metaanálisis que sumó datos de cerca de 1.3 millones de individuos halló que consumir entre 3 y 5 tazas diarias disminuye en un 15% la posibilidad de desarrollar enfermedades como la coronaria y los accidentes cerebrovasculares.
  • Cerebro activo y protegido: Tomar café de manera regular ayuda a mantener el cerebro alerta y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, de acuerdo con estudios observacionales a largo plazo.
  • Menos probabilidad de diabetes tipo 2: Tomar esta bebida todos los días está asociado con una reducción del 29% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Este beneficio es uno de los más respaldados por la investigación científica.

Una defensa contra el cáncer

En un giro significativo para la investigación oncológica, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2016 que el café no es clasificable como carcinógeno para los humanos.

De hecho, la evidencia sugiere que podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La prueba más robusta se ha encontrado para el cáncer de hígado, donde un metaanálisis de 18 estudios mostró una asociación con un riesgo sustancialmente menor de carcinoma hepatocelular.

Adicionalmente, se ha documentado una reducción del 13% en el riesgo de cáncer endometrial, con una clara relación dosis-dependiente: a mayor consumo de café, menor riesgo.

Estos efectos protectores se atribuyen a las potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de los compuestos presentes en esta bebida, que actúan a nivel celular para combatir el daño y la proliferación de células malignas.

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