 Órgano Disciplinario sanciona a Fredy Pérez
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Órgano Disciplinario sanciona a Fredy Pérez de Comunicaciones

Según la resolución, el castigo para Fredy Pérez es por provocar a la afición de Xelajú, la cual respondió con lanzamiento de objetos al terreno de juego.

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Fredy Pérez es baja para Comunicaciones en los próximos dos partidos
Fredy Pérez es baja para Comunicaciones en los próximos dos partidos / FOTO: Comunicaciones
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El portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, recibió dos partidos de inhabilitación por hacer gestos provocativos a la afición de Xelajú en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, compromiso jugado el pasado 26 de septiembre en Quetzaltenango.

En las últimas horas se ha dado a conocer cada una de las resoluciones del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, donde aparece una sanción para Xelajú de Q15 mil por el lanzamiento de objetos (pedazos de cartón y botellas de agua vacías) al terreno de juego tras una provocación de Fredy Pérez.

Pero la resolución también señala que el portero de los "Cremas" fue sancionado con dos partidos de inhabilitación, una suspensión que altera la semana de trabajo de Comunicaciones, que se prepara para enfrentar a Suchitepéquez el próximo domingo en el estadio Cementos Progreso. Asimismo, hay una multa de Q5 mil. 

Xelajú recibe castigo por lanzamiento de objetos en juego ante Comunicaciones

El cuadro quetzalteco recibió el pasado fin de semana a Comunicaciones, partido donde ocurrieron los hechos.

Cambio de planes

Tras la sanción conocida en las últimas horas, Comunicaciones tendrá dos acciones que tomar de forma inmediata. La primera será apelar el castigo impuesto por el Órganos Disciplinario de la Liga Nacional a Fredy Pérez para que el mismo quede en solo un duelo, y la segunda, trabajar fuertemente con Arnold Barrios, el segundo guardameta para que defienda la portería este fin de semana.

Ante la inhabilitación de Fredy Pérez, Comunicaciones se tendrá que apoyar de la categoría especial para convocar al que será suplente de Arnold Barrios, quien se perfila como titular ante Deportivo Suchitepéquez.

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Fredy Pérez, portero de Comunicaciones, recibe dos partidos de inhabilitación - Comunicaciones

Malestar en la afición

Tras conocerse la sanción a Fredy Pérez, varios aficionados y periodistas ligados a Comunicaciones han demostrado su malestar y exigen imparcialidad del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que según ellos, no ha actuado de la misma forma con casos similares al ocurrido con el portero de los capitalinos.

En ese sentido, en la lista de comparativo se mencionan casos como el reciente del jugador de Xelajú, Yair Jaén, quien provocó a la afición de Deportivo Suchitepéquez, que al final fue sancionado por lanzamiento de objetos. O el caso de Jesús López, también de Xelajú, que una vez su celebración fue dedicada a la afición de Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso.     

Comunicaciones le remonta a pura sangre y garra a Xelajú

Con un gol en tiempo de adición de Axel de la Cruz, Comunicaciones ganó tres puntos en Quetzaltenango.

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