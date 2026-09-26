Comunicaciones remonta en Quetzaltenango y derrota a Xelajú

Xelajú recibió a Comunicaciones en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El juego se desarrolló en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango con la presencia de una buena cantidad de aficionados. La primera parte estuvo marcada por dos golazos, uno de Widvin Tebalán y otro por Oscar Mejía, y un choque accidentado y muy violento en el cierre del primer lapso. Pero en la segunda mitad, todo se le cayó al cuadro de casa, y el visitante sacó fuerzas de su historia y remontó un partido increíble con gol de Axel de la Cruz al 90+3.
Apertura 2026: Xelajú 2-3 Comunicaciones
En los primeros minutos del partido, Diego Casas tuvo el chance de marcar el primer gol al minuto 8, pero una extraordinaria atajada de Fredy Pérez lo impedía. Luego, Comunicaciones se perdió una doble jugada al 12 tras los fallos de Dewinder Bradley y Andersson Ortíz.
Se tuvo que esperar hasta el minuto 27, cuando Widvin Tebalán tomó un esférico y luego de dominarlo a sabor y antojo sacó un remate de larga distancia al ángulo superior izquierdo del portero Fredy Pérez, quien solo voló para la foto ya que el remate de Tebalán se metió en el rinconcito de la portería de los "Cremas" del Comunicaciones.
Era una fiesta en el Mario Camposeco tras el gol del jugador que semanas atrás fue fuertemente criticado por jugar un partido en cancha abierta en la localidad donde nación, lo que le produjo una sanción por parte del club, y en plena fiesta, llegó el 2-0.
Jugada individual de Óscar Mejía, quien dejó a dos jugadores en el camino y ganó línea de fondo, donde metió un derechazo al palo izquierdo de Fredy Pérez, ese mismo al cual ponía mayor atención, pero que no pudo evitar el gol.
El cierre del primer tiempo fue violento. Al 42, en una jugada dividida entre Emerson Raymundo y Luis Cardona, salió con un corte en la nariz el jugador de Comunicaciones, quien abandonó el terreno de juego, y su lugar lo ocupó Brayam Castañeda. Y al minuto 45, una patada de Ernesto Monreal sobre Dewinder Bradley, quien terminó con una hemorragia, terminó en expulsión para el jugador de Xelajú.
Remontada dramática en Quetzaltenango
Para el segundo tiempo, Roberto Montoyo comenzó a mover a su banco. Primero, dio ingreso a Agustín Vuletich por Andersson Ortíz en el inicio de la etapa complementaria, y más adelante, al 58, ingresó Omar Duarte por Samuel Camacho.
Xelajú jugaba con un elemento menos y eso le pasó factura al 63 cuando anotó Marco Domínguez y puso el marcador 2-1.
Al 67, Xelajú se salvaba tras una pelota al travesaño de Agustín Vuletich, aunque Comunicaciones protestó que el esférico había traspasado la línea de gol. Se usó el FVS y tras la revisión, Mario Escobar señaló que el balón no sobrepasó la línea.
Era el 73 y Xelajú se complicaba. Otra expulsión en el partido, esta vez, fue para Maynor de León por falta sobre Axel de la Cruz.
Para el 78, se dio el ingreso de Jesús López en Xelajú. Esta variante era importante porque el jugador nacional venía de un proceso de recuperación tras su intervención quirúrgica.
Era el 85 y Comunicaciones, por segunda vez, estrellaba la pelota en el travesaño. Un minuto después, el "Albo" fabricó una jugada colectiva que terminó en gol de Agustín Vuletich para el empate 2-2 en Quetzaltenango. Vuletich, quien ha estado mucho tiempo lesionado, se lesionó y tuvo que abandonar el partido.
En la etapa más dramática, Axel de la Cruz logró el 2-3 al 90+3 tras un error garrafal de Estuardo Sicán, quien soltó el esférico y ahí se produjo el gol.
Comunicaciones ganó apenas su tercer partido del campeonato y con 11 puntos asegura terminar el cierre de la primera vuelta en la posición 10, por lo que los siguientes partidos deberán ser muy importantes para ir escalando posiciones y estar en el top 6.