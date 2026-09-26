 España alarga a 39 su racha de partidos sin perder
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¿Sabes cuántos partidos suma España sin perder?

La última derrota de España, actual campeona del mundo, fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0 en un amistoso disputado también en Londres.

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España sumó 39 partidos sin perder
España sumó 39 partidos sin perder / FOTO: EFE
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La remontada de España ante Inglaterra para firmar la victoria por 2-3 permitió alargar un partido más, hasta los 39, la racha de partidos sin perder, récord histórico de cualquier selección nacional y, de paso, firmó su tercer triunfo en Wembley después de los de 2018 y 1981.

España, en su estreno con la segunda estrella, alcanzó la marca histórica de encuentros sin conocer la derrota tras la final del pasado Mundial ante Argentina (1-0), lo que suponía rebasar a Italia, que la había fijado en 37 entre 2018 y 2021.

Durante diez minutos, el combinado de Luis de la Fuente vio rota su racha, pero los goles de Baena y Oyarzabal la mantuvieron viva.

La última derrota de España fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia por 1-0 en un amistoso disputado también en Londres, aunque en el Estadio Olímpico.

Otra racha que se prolonga es la de centrocampista del PSG Fabián Ruiz, que encadena 51 partidos consecutivos sin perder, todos en los que ha sido internacional desde que debutó con la Roja en junio de 2019.

El récord mundial absoluto de invicto lo posee el también español Carlos Marchena, con 57 partidos, aunque su marca la inició a partir de su séptimo partido como internacional.

Victorias en Wembley

Además de empezar con tres puntos la fase de grupos de la categoría A de la Liga de Naciones, España suma su tercer triunfo histórico en Wembley.

El primero fue en 1981, con victoria por 1-2 en un amistoso gracias los tantos de Satrústegui y Zamora.

También en un partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, llegó la segunda victoria en 2018 por el mismo resultado, con goles de Saúl y Rodrigo y Luis Enrique de seleccionador.

España nivela además las estadísticas con Inglaterra puesto que de 29 partidos en los que se han enfrentado, doce han sido victorias españolas, trece de los británicos y cuatro empates.

España estrena su segunda estrella con triunfo ante Inglaterra

Con remontada incluida, la ‘Roja’ se llevó tres puntos en al arranque de la UEFA Nations League tras imponerse 2-3 ante el combinado inglés.

*Información EFE.

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