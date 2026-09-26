Muere menor presunto asaltante en La Reformita, zona 12

Las autoridades confirmaron que un adolescente señalado de haber participado en un asalto a mano armado en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, falleció este sábado, 26 de septiembre de 2026, mientras que otras dos personas permanecen heridas. El caso se volvió tendencia debido a que un video captó todo lo ocurrido en este sector.
Las autoridades precisaron que el incidente ocurrió en la 18 avenida y 8ª. calle de la citada zona, donde, además, los involucrados fueron vapuleados por una turba molesta. Las personas que golpearon a los involucrados acusaron a los dos de cometer un robo y herir a una persona con arma de fuego.
Según los datos compartidos, el adolescente fallecido tras el tiroteo en La Reformita sería el menor de edad identificado únicamente con el apodo de "Popeye".
Mientras tanto, el adulto identificado como Josué Fernando Alvarado Cobos, de 20 años, apodado "Payaso", permanece herido en un centro asistencial. El aludido también fue señalado por su supuesta participación en el robo con una motocicleta.
En otras noticias: Capturan a ocho presuntos ladrones de furgones en Villa Nueva
Víctima colateral permanece herida tras incidente en La Reformita
El reporte compartido también señala que hay una tercera persona que permanece herida en el Hospital Roosevelt. Según las indicaciones, el lesionado es una víctima colateral, porque recibió una bala pérdida al momento del ataque armado en el lugar.
¿Qué ocurrió en La Reformita?
Según un video, en este lugar de la colonia Reformita, zona 12 de Villa Nueva se efectuaba un asalto a mano armada, cuando dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pasaban, por lo que activaron los protocolos para dar seguridad a la víctima, lo que habría originado un intercambio de balas que dejó a los dos supuestos delincuentes heridos.
Tras el tiroteo entre asaltantes y la PNC, varias personas indignadas por el hecho arremetieron en contra de los dos supuestos delincuentes y los vapulearon con objetos contundentes y con puñetazos y patadas.
Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas 89.7 FM.