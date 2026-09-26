Chapecoense homenajeó a las víctimas del accidente aéreo

A casi diez años de una de las tragedias más dolorosas en la historia del fútbol, representantes de Chapecoense regresaron al lugar donde ocurrió el accidente aéreo que cobró la vida de 71 personas el 28 de noviembre de 2016. Sobrevivientes, jugadores y dirigentes del club brasileño participaron en distintos actos conmemorativos en Colombia, donde recordaron a las víctimas y destacaron los lazos que surgieron entre ambos países después de aquella tragedia.
Uno de los protagonistas del homenaje fue Hélio Neto, exdefensor y uno de los seis sobrevivientes del accidente. A sus 41 años, regresó por tercera ocasión a la montaña donde estuvo a punto de perder la vida. Desde Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia, Neto aseguró que el dolor provocado por el siniestro dio paso con el tiempo a una relación especial entre Brasil y Colombia. "Después de tanto dolor, de una tragedia, se forma una hermandad que es para siempre", expresó.
La tragedia que apagó el sueño del Chapecoense
Durante la jornada se realizaron diferentes actos para mantener viva la memoria de quienes fallecieron. En el lugar del accidente fue inaugurado un monolito con los nombres de las víctimas, mientras que en Medellín se presentó un mural con futbolistas de Chapecoense y Atlético Nacional acompañado de la palabra "Hermandad".
Los integrantes de la delegación brasileña también participaron en una oración y recordaron a sus compañeros y seres queridos. Para Neto, los sentimientos que inicialmente estuvieron marcados por el dolor ahora se transformaron en "nostalgia, respeto y cariño".
La tragedia ocurrió cuando el vuelo 2933 de LaMia se dirigía a Medellín, donde Chapecoense disputaría ante Atlético Nacional la final de ida de la Copa Sudamericana. El avión se quedó sin combustible y se estrelló en una zona montañosa cercana a La Unión. Solo seis personas sobrevivieron. Desde entonces, la relación entre Chapecoense y Atlético Nacional se convirtió en uno de los símbolos de solidaridad más recordados del fútbol sudamericano.
Como parte de las actividades por el décimo aniversario, Chapecoense regresó a Medellín para disputar un partido amistoso ante el conjunto colombiano, en una nueva oportunidad para recordar a quienes, pese al paso del tiempo, permanecen presentes en la memoria de ambos clubes.