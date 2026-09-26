Exfutbolista Pablo Daniel Osvaldo fue internado de urgencia

El exfutbolista italo-argentino Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol debido a una infección que requirió una biopsia, según información difundida por Infobae a partir de fuentes cercanas al exjugador. El también músico permanece bajo atención médica y su estado es seguido de cerca por los especialistas.
De acuerdo con la información conocida, los médicos lograron limpiar la infección, pero Osvaldo continúa internado y aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado. Desde su entorno familiar señalaron que actualmente se encuentra a la espera de nuevos estudios para determinar su evolución y conocer con mayor precisión el cuadro que atraviesa.
La carrera del exfutbolista Pablo Daniel Osvaldo
La internación se produjo cuando Osvaldo mantenía una agenda activa en su faceta artística. El exdelantero tenía previsto presentarse el próximo 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda, además de participar en un ciclo de entrevistas para el diario Olé. Tras retirarse del fútbol, encontró en la música y en los medios espacios para continuar vinculado al ámbito público.
Osvaldo tuvo una destacada trayectoria futbolística en Argentina y Europa. Surgido de las inferiores de Huracán, en 2005 inició su recorrido por el fútbol italiano, donde defendió a clubes como Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna, antes de llegar al Espanyol de Barcelona. Posteriormente pasó por Roma, Southampton, Juventus e Inter de Milán, además de Boca Juniors, Porto y Banfield.
Con Juventus conquistó la Serie A 2013-14 y con Boca ganó el torneo argentino y la Copa Argentina en 2015. En el ámbito internacional, representó a Italia en 14 partidos y marcó cuatro goles.
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