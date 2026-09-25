Museo del Mar en Monterrico: Visita Imperdible en Tu Viaje

Sol, playa y mar suelen encabezar los planes de quienes visitan Monterrico, pero en esta zona de la costa del Pacífico guatemalteco también existe una alternativa para quienes buscan agregar una experiencia educativa y de contacto con la naturaleza a su viaje.
Se trata del Centro de Conservación Marina AGHN, ubicado en la aldea Madre Vieja, en Taxisco, Santa Rosa, sobre el kilómetro 137.5 de la carretera a Monterrico.
El espacio forma parte de los proyectos de conservación de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), administradora del Zoológico La Aurora, y desarrolla acciones enfocadas en la investigación, rescate, rehabilitación y conservación de fauna y ecosistemas marino-costeros, además de programas de educación ambiental.
Y lo mejor para los viajeros es que puede visitarse.
Mucho más que un tortugario
Uno de los principales atractivos es el Museo del Mar, un espacio educativo diseñado para que niños y adultos conozcan de manera sencilla diferentes aspectos de la vida marina y los problemas que amenazan los océanos.
Durante el recorrido se encuentran estaciones informativas e interactivas sobre especies marinas, pesca, contaminación del océano, tráfico ilegal de fauna y conservación de los ecosistemas.
Las instalaciones permiten convertir una visita recreativa en una experiencia de aprendizaje.
Animales que también puedes conocer
La experiencia continúa fuera del museo. El centro cuenta con espacios donde es posible observar diferentes animales y conocer parte del trabajo de conservación que allí se realiza.
Entre ellos se encuentran machorras adultas o pejelagartos (Atractosteus tropicus), una especie que cumple el papel de depredador y controlador de poblaciones dentro de su ecosistema.
En el recorrido realizado por Emisoras Unidas también fue posible observar primates bajo cuidado humano, entre otros animales.
El Centro de Conservación Marina cuenta, además, con un área especializada para atender fauna marino-costera que llega herida, enferma o debilitada. El propósito, cuando las condiciones del ejemplar lo permiten, es rehabilitarlo para posteriormente devolverlo a su hábitat.
Un tortugario con trabajo de conservación
Otro de los espacios que llama la atención es el tortugario. Aquí el visitante puede conocer cómo funciona el proceso de protección de los huevos de tortugas marinas y observar el área destinada a los nidos.
Durante la temporada correspondiente también se realizan actividades relacionadas con el retorno de crías de tortuga al mar. Estas dependen del ciclo natural de los animales, por lo que es recomendable consultar previamente la disponibilidad si ese es uno de los motivos principales de la visita.
Un paseo para aprender en familia
Una de las características que hace diferente al lugar es su componente educativo.
El Centro de Conservación Marina recibe a estudiantes, familias, comunidades y visitantes interesados en conocer sus instalaciones y el trabajo de investigación y conservación que se desarrolla en la costa sur.
De acuerdo con la información proporcionada por el propio centro durante la cobertura, permanece abierto los 365 días del año.
El directorio turístico de INGUAT señala además que dispone de parqueo, sanitarios, regaderas, áreas de alimentación y descanso, así como recorridos por el museo y el área de conservación.
Por ello puede convertirse en una parada diferente antes o después de disfrutar de las playas de la zona: especialmente para las familias que viajan con niños y quieren combinar las vacaciones con una actividad educativa.
¿Dónde está y cómo llegar?
El Centro de Conservación Marina AGHN se encuentra en el kilómetro 137.5, en aldea Madre Vieja, Taxisco, Santa Rosa, entre Iztapa y Monterrico. El horario de Museo del Mar es de lunes a domingo de 9 a 16 horas, el ingreso es de Q10 por persona.