 MP investiga delitos desde cuentas anónimas de redes
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MP investiga delitos cometidos desde cuentas anónimas en redes sociales

Las autoridades del Ministerio Público explicaron que las cuentas anónimas pueden ser objeto de investigación cuando se utilizan para cometer amenazas, extorsiones, estafas u otros delitos.

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El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, presenta informe de labores de sus primeros cuatro meses de gestión el 25 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, presenta informe de labores de sus primeros cuatro meses de gestión el 25 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, abordó este viernes 25 de septiembre de 2026 la problemática de los netcenters, destacando la seriedad y el daño emocional que causan estos grupos en redes sociales a distintos sectores, incluidos funcionarios públicos y periodistas.

García Luna explicó que el uso de tecnología para manipular la opinión pública y amenazar a personas se ha convertido en un negocio y que estas operaciones suelen manejarse tanto desde Guatemala como desde el extranjero, dificultando la investigación y el acceso a información relevante, incluso para países con avanzada tecnología.

El fiscal enfatizó que en ocasiones identifican personas involucradas en la difusión de información comprometedora —como fotos de funcionarios o diputados— y que, aunque no siempre forman parte de una estructura criminal organizada, sus acciones provocan diversas reacciones y pueden generar pánico.

La investigación de estos hechos es compleja y, según García Luna, los equipos del Ministerio Público han avanzado en la ubicación de algunos responsables, aunque advirtió que adelantar información puede llevar a los implicados a huir del país.

La colaboración internacional y con la Interpol resulta esencial, aunque no siempre garantiza resultados inmediatos. "La lucha es dura, es contra un sistema al que aún tratamos de convencer de moverse hacia un enfoque legal y apropiado", señaló García Luna al referirse a los desafíos de combatir estas estructuras anónimas que atacan incluso a periodistas.

García Luna insistió en la responsabilidad de los usuarios de redes sociales, recordando que cualquier autor puede ser finalmente identificado y procesado por los delitos cometidos. "En algún momento deberán enfrentar cargos por su irresponsabilidad", sostuvo. También recomendó al público evitar leer contenidos de cuentas sospechosas y buscar información en medios confiables y periodistas con respaldo, aunque estos sean críticos con las instituciones.

Investigaciones se centran en acciones concretas

El secretario general del Ministerio Público, Edwin Santiago Chavajay, precisó que el término "netcenter" no existe como figura en el Código Penal ni en leyes penales especiales. Subrayó que el derecho penal se enfoca en el hecho cometido, no en la denominación coloquial de quienes lo realizan. Por ello, las acusaciones del Ministerio Público no hacen referencia al término netcenter; en cambio, se centran en investigar acciones concretas como calumnia, injuria, difamación, amenazas, extorsión o seducción de menores realizadas desde cuentas secundarias o protegidas.

El funcionario enfatizó que se investigan estos hechos cuando se recibe una denuncia o de oficio al detectar actividad criminal desde cuentas ocultas, sin importar el nombre o el apodo asignado a los implicados. Lo relevante, aclaró Chavajay, es la conducta tipificada penalmente y no su denominación en el entorno digital.

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