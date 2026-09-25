Lupillo Rivera deja 'Top Chef VIP' tras polémica personal

La quinta temporada de "Top Chef VIP" vivió uno de sus momentos más inesperados con la salida voluntaria de Lupillo Rivera, quien decidió abandonar la competencia culinaria de Telemundo pese a que continuaba luchando por avanzar en el reality.
El cantante mexicano comunicó su decisión frente a los jueces después de presentar su platillo durante el reto por la permanencia. Visiblemente afectado y entre lágrimas, explicó que atravesaba una situación personal relacionada con información sobre su vida privada que había sido difundida por la propia cadena.
Rivera sostuvo que el problema iba directamente contra él, pero manifestó especialmente su inconformidad porque una persona que no pertenece al mundo del espectáculo comenzara a ser involucrada y atacada.
Su decisión tuvo una consecuencia inmediata dentro de la competencia: Nailea Norvind, quien estaba en riesgo de salir después de presentar su platillo fuera del tiempo establecido, permaneció en el programa luego de que Lupillo decidiera ocupar su lugar y marcharse. La actriz incluso manifestó que no consideraba justa su permanencia.
¿Qué provocó la molestia de Lupillo Rivera?
La controversia se remonta a principios de septiembre, cuando el programa "En casa con Telemundo" presentó como exclusiva un adelanto de unas declaraciones realizadas por Lupillo durante las grabaciones de "Top Chef VIP".
En ellas, el cantante hablaba de una mujer con la que había comenzado a mantener contacto después de terminar su compromiso anterior. Rivera explicó que se comunicaban mediante mensajes, videollamadas y llamadas y habló de la conexión que había sentido con ella. El contenido fue difundido el 8 de septiembre, antes de que el episodio de "Top Chef VIP" en el que originalmente se produjo esa conversación llegara a la pantalla.
Precisamente ese adelanto se convirtió, según la versión del artista, en el origen de su inconformidad.
En el comunicado publicado el 24 de septiembre, Rivera aseguró que durante su participación había permitido a Telemundo utilizar su imagen y aspectos de su vida, pero consideró que en esta ocasión se había sobrepasado un límite.
"Hace un mes sacaron una nota sobre a quién le estaba dedicando yo mi platillo dentro del programa", explicó el cantante, quien señaló que dicho programa apenas sería transmitido posteriormente.
Rivera acusó a la cadena de haber adelantado el contenido deliberadamente para generar especulaciones sobre su vida sentimental. Según manifestó, esto provocó rumores e incluso versiones que lo relacionaban sentimentalmente con una de sus compañeras.
Es importante precisar que estas acusaciones corresponden a la versión de Lupillo Rivera. Telemundo sí ha publicado la salida del cantante y la ha presentado como una renuncia por motivos personales y por una presunta "traición".
"La tranquilidad de los míos no tiene precio"
En su comunicado, Lupillo también señaló que su principal preocupación fue que personas cercanas a él terminaran involucradas en la exposición mediática.
El intérprete aseguró que esa situación fue determinante para tomar la decisión de abandonar el programa y dejó claro que no está dispuesto a permitir ataques contra las personas que forman parte de su vida privada.
"La tranquilidad de los míos no tiene precio", concluyó Rivera en el mensaje publicado en sus redes sociales.
La salida se produjo cuando el cantante se había convertido en uno de los participantes más comentados de la temporada. En episodios anteriores había protagonizado momentos de tensión y también había mostrado públicamente situaciones personales que llegaron a afectarlo emocionalmente durante algunos retos. El 15 de septiembre, por ejemplo, rompió en llanto durante la competencia al referirse a problemas sentimentales.
Tras abandonar el reality, Rivera volvió a referirse a lo vivido en una entrevista difundida por Telemundo, donde habló sobre su paso por la competencia, las lecciones que se llevaba y las razones que lo llevaron a priorizar su situación personal.
Así, una de las salidas más inesperadas de "Top Chef VIP 5" no estuvo relacionada con una decisión de los jueces ni con el resultado de un platillo: fue el propio Lupillo Rivera quien puso fin a su participación.