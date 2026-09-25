 Concacaf: Nations League celebró el partido 500
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Nations League celebró el partido 500, y Guatemala es parte de la historia

Guatemala y Óscar Santis son parte fundamental en el camino de los 500 partidos de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Concacaf celebró el partido 500 de la Nations League
Concacaf celebró el partido 500 de la Nations League / FOTO: Concacaf
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La Liga de Naciones Concacaf alcanzó el jueves 24 de septiembre un hito histórico, cuando Islas Caimán enfrentó a Dominica en Windsor Park, en Roseau, Dominica, ya que fue el partido 500 en la historia de la competencia. Y la Selección de Guatemala fue parte de esta celebración.

Para conmemorar este histórico hito, el partido contó con varias activaciones especiales, incluyendo parches conmemorativos del partido 500. Concacaf también produjo balones personalizados para conmemorar la ocasión.

Dentro de sus redes sociales, la Concacaf recordó los partidos centenarios de este histórico campeonato, en el cual, Guatemala fue protagonista al jugar el duelo 300 de la historia de la Liga de Naciones.

  • Partido 100: República Dominicana 1-0 Nicaragua el 10 de septiembre de 2019 (Liga B, grupo B)
  • Partido 200: Islas Vírgenes de los Estados Unidos 3-2 Islas Turcas y Caicos el 6 de junio de 2022 (Liga C, grupo A)
  • Partido 300: Guatemala 1-1 Panamá el 10 de septiembre de 2023 (Liga A, grupo A)
  • Partido 400: Dominica 2-1 Antigua y Barbuda el 7 de septiembre de 2024 (Liga B, grupo D)
  • Partido 500: Islas Caimán 0-0 Dominica el 24 de septiembre de 2024 (Liga B, grupo A)
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Concacaf recordó que Guatemala jugó el duelo 300 de la Nations League - Concacaf

Los goles históricos en los 500 partidos de Liga de Naciones

La Concacaf también recordó los goles importantes en cada uno de los partidos centenares donde Guatemala tiene a Oscar Santis.

En el partido 100, el gol de Jairo Bueno terminó por darle el triunfo a los dominicanos sobre los nicaragüenses.

Para el duelo 200, Jaime Browne rompió el 2-2 y dio triunfo a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos sobre Islas Turcas y Caicos con el 3-2 al minuto 18.

El juego 300, que disputaron guatemaltecos y panameños, el gol de Óscar Santis fue destacado por la Concacaf. La anotación del chapín igualó las acciones al 71 tras el gol inaugural de Éric Davis.

Para el juego 400, Chad Bertrand al 46 hizo el segundo tanto en el duelo entre dominicanos y antigüenses que terminó 2-1 a favor de República Dominicana.

Y en el duelo 500 no hubo gol ya que el duelo terminó 0-0 entre Islas Caimán t Dominicana. 

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