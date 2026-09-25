 Ultracem lanza programa PEC para industria de concreto
Empresas

ULTRACEM impulsa programa de formación PEC para elevar estándares en la industria del concreto

ULTRACEM implementa en Guatemala el programa PEC para certificar a pilotos de concreto, mejorando la calidad en entregas y promoviendo una cultura de seguridad y sostenibilidad.

Compartir:
Programa PEC en Guatemala, Cortesía
Programa PEC en Guatemala / FOTO: Cortesía
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

ULTRACEM consolida su liderazgo en Guatemala con la implementación del programa PEC: Profesionales en la Entrega de Concreto, una iniciativa que busca profesionalizar a los conductores de concreto y fortalecer la relación con el cliente. El programa, certificado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), contó con la participación de todo el equipo de Concretos Ultracem, integrando áreas como Operaciones, Programación y Despacho, Calidad, asesores comerciales y Asesoría Técnica.

Con 22 horas de formación teórico-práctica distribuidas en cinco módulos, el PEC abarca conocimientos sobre el producto, sostenibilidad y medio ambiente, atención al cliente, seguridad industrial, así como el mantenimiento y la operación del camión mezclador. Este enfoque permite alinear conocimientos y fortalecer una visión compartida en torno a la calidad, el servicio y la experiencia al cliente.

Los participantes profundizaron en aspectos clave como la dosificación y el mezclado del concreto, la entrega y el control de calidad, además de participar en actividades prácticas. También revisaron los procedimientos de operación e inspección de los vehículos, con especial atención en la seguridad y las normativas vigentes del sector.

El componente de sostenibilidad fomenta la conciencia ambiental, motivando a los colaboradores a aplicar prácticas responsables dentro de la industria. Para ULTRACEM, el rol de los pilotos va más allá de conducir un camión: representan a la empresa, operan equipos especializados y toman decisiones importantes durante cada entrega, lo que refuerza el compromiso integral de la compañía con la excelencia operativa y el servicio al cliente.

Foto embed
Participantes del programa PEC en Guatemala. - Cortesía

La compañía apuesta por la educación como motor de desarrollo profesional y eficiencia operativa. Formar a su equipo impacta directamente en la calidad de cada entrega y en la imagen de Ultracem en los proyectos de construcción del país.

Como parte del programa, se realizó la primera certificación PEC en Guatemala en 2026, sumándose a las más de 4,000 personas capacitadas en Iberoamérica desde hace dos décadas mediante la FIHP y la National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) en Estados Unidos.

ULTRACEM asume la mejora continua como una filosofía de largo plazo. El programa incluye actualizaciones periódicas en temas fundamentales como seguridad y concreto, además de procesos de reconocimiento. Así, la empresa refuerza la profesionalización del sector y consolida la confianza con sus clientes, ubicando la formación, la seguridad y el servicio cercano como pilares de su gestión.

En Portada

EN DIRECTO. Fiscal General presenta informe del proceso de transformación del MPt
Nacionales

EN DIRECTO. Fiscal General presenta informe del proceso de transformación del MP

09:17 AM, Sep 25
¿Cómo avanza el proceso de liquidación de la FECI? MP brinda detallest
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de liquidación de la FECI? MP brinda detalles

11:01 AM, Sep 25
Nations League celebró el partido 500, y Guatemala es parte de la historiat
Deportes

Nations League celebró el partido 500, y Guatemala es parte de la historia

11:16 AM, Sep 25
PNC repele ataque y captura a presuntos delincuentes en la zona 12t
Nacionales

PNC repele ataque y captura a presuntos delincuentes en la zona 12

09:46 AM, Sep 25
Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1t
Nacionales

Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1

10:03 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalReal MadridEE.UU.Comunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar