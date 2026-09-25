Ultracem lanza programa PEC para industria de concreto

ULTRACEM consolida su liderazgo en Guatemala con la implementación del programa PEC: Profesionales en la Entrega de Concreto, una iniciativa que busca profesionalizar a los conductores de concreto y fortalecer la relación con el cliente. El programa, certificado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), contó con la participación de todo el equipo de Concretos Ultracem, integrando áreas como Operaciones, Programación y Despacho, Calidad, asesores comerciales y Asesoría Técnica.
Con 22 horas de formación teórico-práctica distribuidas en cinco módulos, el PEC abarca conocimientos sobre el producto, sostenibilidad y medio ambiente, atención al cliente, seguridad industrial, así como el mantenimiento y la operación del camión mezclador. Este enfoque permite alinear conocimientos y fortalecer una visión compartida en torno a la calidad, el servicio y la experiencia al cliente.
Los participantes profundizaron en aspectos clave como la dosificación y el mezclado del concreto, la entrega y el control de calidad, además de participar en actividades prácticas. También revisaron los procedimientos de operación e inspección de los vehículos, con especial atención en la seguridad y las normativas vigentes del sector.
El componente de sostenibilidad fomenta la conciencia ambiental, motivando a los colaboradores a aplicar prácticas responsables dentro de la industria. Para ULTRACEM, el rol de los pilotos va más allá de conducir un camión: representan a la empresa, operan equipos especializados y toman decisiones importantes durante cada entrega, lo que refuerza el compromiso integral de la compañía con la excelencia operativa y el servicio al cliente.
La compañía apuesta por la educación como motor de desarrollo profesional y eficiencia operativa. Formar a su equipo impacta directamente en la calidad de cada entrega y en la imagen de Ultracem en los proyectos de construcción del país.
Como parte del programa, se realizó la primera certificación PEC en Guatemala en 2026, sumándose a las más de 4,000 personas capacitadas en Iberoamérica desde hace dos décadas mediante la FIHP y la National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) en Estados Unidos.
ULTRACEM asume la mejora continua como una filosofía de largo plazo. El programa incluye actualizaciones periódicas en temas fundamentales como seguridad y concreto, además de procesos de reconocimiento. Así, la empresa refuerza la profesionalización del sector y consolida la confianza con sus clientes, ubicando la formación, la seguridad y el servicio cercano como pilares de su gestión.