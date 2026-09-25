Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1

Un ataque armado se registró en un local comercial ubicado en la 19 calle 2-24, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
El incidente generó complicaciones en la circulación vehicular del sector, debido a la obstrucción del carril derecho mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran regulando y agilizando el tránsito para reducir el impacto en la movilidad.
La PMT recomienda a los conductores utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras continúan los trabajos en el área.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7