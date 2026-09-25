 Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1
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Ataque armado deja tres heridos y complica el tránsito en zona 1

El hecho de violencia ocurrió en un local comercial.

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Área donde ocurrió el ataque que dejó tres heridos en la zona 1 capitalina., Bomberos Municipales
Área donde ocurrió el ataque que dejó tres heridos en la zona 1 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un ataque armado se registró en un local comercial ubicado en la 19 calle 2-24, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

El incidente generó complicaciones en la circulación vehicular del sector, debido a la obstrucción del carril derecho mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran regulando y agilizando el tránsito para reducir el impacto en la movilidad.

La PMT recomienda a los conductores utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras continúan los trabajos en el área.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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