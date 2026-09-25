ChatGPT Actualizado: Nuevas Herramientas y Novedades

ChatGPT incorporó nuevas funciones que amplían las posibilidades de interacción con la inteligencia artificial, con herramientas enfocadas en la creación y edición de imágenes, las conversaciones por voz, la información relacionada con el bienestar y la transformación de bocetos en imágenes terminadas.
Una de las principales novedades es Imágenes 2.5, una herramienta que permite crear y editar fotografías con mayor precisión. Entre sus características destacan detalles más nítidos, iluminación más natural y texturas más ricas. Además, permite realizar cambios específicos en una imagen sin modificar necesariamente el resto de sus elementos.
La herramienta también busca conservar con mayor exactitud los rasgos de una persona o los detalles originales de una fotografía mientras se aplican distintos estilos y transformaciones.
Otra novedad es la nueva voz de ChatGPT, diseñada para ofrecer conversaciones más naturales. Puede utilizarse para practicar un idioma, ensayar una presentación, desarrollar una idea mediante una conversación o interactuar oralmente mientras se consulta contenido escrito dentro del mismo chat.
Otras herramientas
También aparece ChatGPT Salud, una experiencia destinada a trabajar con información relacionada con el bienestar, como datos de sueño y actividad, resultados de laboratorio o preparación para una cita médica. La función permite conectar Apple Salud o registros médicos compatibles, aunque su disponibilidad depende de la cuenta, el producto y la región.
La actualización incluye además GPT-6 Astra, presentado como un nuevo avance en inteligencia artificial. Su disponibilidad varía según el producto y el plan contratado.
Finalmente, Sketch permite realizar un boceto directamente en ChatGPT y utilizarlo como referencia para generar una imagen terminada, incorporando elementos como texturas e iluminación.
Con estas herramientas, ChatGPT amplía sus funciones hacia la creación visual, la interacción por voz y el trabajo con información personal y creativa.