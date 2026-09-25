Reintroducción de machorras en la laguna Güiscoyol: su importancia

Un importante paso para la conservación de la biodiversidad de Guatemala se llevó a cabo en la Laguna Güiscoyol, en Santa Rosa, donde cerca de mil machorras fueron reintroducidas en su ecosistema natural después de haber nacido bajo cuidado humano.
La actividad forma parte del trabajo desarrollado por el Centro de Conservación Marina (CCM) de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, con apoyo técnico del Zoológico La Aurora y en coordinación con las autoridades correspondientes.
Los pequeños ejemplares fueron trasladados hasta la laguna, ubicada en el área de Monterrico, para iniciar una nueva etapa fuera de las instalaciones donde nacieron. En la jornada participaron especialistas, estudiantes, integrantes de la comunidad y medios de comunicación.
"Los ejemplares que vamos a reintroducir tienen entre tres y cuatro centímetros. Es una edad ideal, porque todavía no se han acostumbrado al cuidado humano y pueden aprender a cazar en su hábitat natural", explicó Juan Pablo Gaitán, médico veterinario encargado del cuidado animal del Centro de Conservación Marina.
La reintroducción cobra especial relevancia debido a que se trata de los primeros ejemplares obtenidos mediante el programa de reproducción bajo cuidado humano desarrollado por el Centro de Conservación Marina.
¿Qué es la machorra?
La machorra, cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus y que también es conocida como pejelagarto, es una especie nativa de Mesoamérica que habita ecosistemas acuáticos.
Una de sus particularidades es su apariencia prehistórica, razón por la que suele ser descrita como un "fósil viviente". Su cuerpo alargado está protegido por escamas resistentes y posee un hocico largo con dientes que le permite alimentarse de otros organismos acuáticos.
La especie se distribuye desde el sur de México hasta Centroamérica y está registrada en Guatemala. Además, Atractosteus tropicus aparece en la categoría 3 del Listado de Especies Amenazadas de Guatemala elaborado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
Los ejemplares adultos pueden alcanzar dimensiones que contrastan considerablemente con los diminutos peces reintroducidos esta semana: se han documentado machorras de alrededor de 1.40 metros, mientras que su expectativa de vida en condiciones naturales puede situarse entre 16 y 20 años.
¿Por qué es importante conservarla?
La machorra forma parte de los ecosistemas acuáticos del país y también posee importancia para la actividad pesquera, particularmente en el Canal de Chiquimulilla. Su conservación busca mantener poblaciones de una especie nativa que actualmente enfrenta presiones sobre su supervivencia.
El proyecto no consiste únicamente en reproducir peces para posteriormente reintroducirlos. El Centro de Conservación Marina desarrolla investigación sobre la reproducción de la machorra bajo cuidado humano para obtener información científica que pueda servir en futuros esfuerzos de conservación.
El proceso incluye el acondicionamiento de ejemplares reproductores, seguimiento del desarrollo de huevos y alevines, evaluación de su crecimiento y supervivencia e identificación de sitios que reúnan las condiciones necesarias para una eventual reintroducción.
Las investigaciones se desarrollan bajo un protocolo con fines científicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
De pequeños alevines a futuros ejemplares adultos
La Laguna Güiscoyol fue seleccionada como uno de los espacios adecuados para que los primeros ejemplares nacidos dentro del programa regresaran a un ecosistema natural.
La reintroducción representa una nueva etapa del proyecto: el objetivo no termina cuando los peces entran al agua, pues la información obtenida permitirá continuar estudiando la supervivencia y desarrollo de la especie y generar conocimiento que contribuya a futuros programas de repoblamiento.
El Zoológico La Aurora participa como aliado técnico del Centro de Conservación Marina. Su experiencia en el manejo de especies ha contribuido a los procesos de investigación, reproducción y capacitación del personal involucrado.
La reproducción conseguida este año ya había sido presentada como un hecho sin precedentes para el proyecto. Ahora, con la reintroducción de los primeros ejemplares en la Laguna Güiscoyol, el esfuerzo científico pasa de la reproducción bajo cuidado humano al retorno de las machorras al ecosistema donde podrán continuar su desarrollo.