 Avances en la liquidación de la FECI: Detalles del MP
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¿Cómo avanza el proceso de liquidación de la FECI? MP brinda detalles

La nueva administración del Ministerio Público anunció el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad hace cuatro meses.

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Historia de la FECI en Guatemala origen., MP
Historia de la FECI en Guatemala origen. / FOTO: MP
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El Ministerio Público (MP) brindó detalles este viernes, 25 de septiembre, sobre cómo avanza el proceso de liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), luego de que hace cuatro meses el fiscal general, Gabriel García Luna, anunció su cierre por considerar que existía la pérdida de credibilidad ciudadana en esa unidad.  

El secretario general del MP, Edwin Santiago Chavajay, explicó en conferencia de prensa que la nueva administración de la institución hizo un diagnóstico inicial, a través del cual se identificó la necesidad de poner en marcha una liquidación, encaminada a una posterior supresión, de la referida fiscalía.

"Ya se ha iniciado un procedimiento de auditoría de la FECI, como acción previa al inicio del procedimiento de liquidación y supresión de dicha fiscalía", detalló el funcionario sobre cómo avanza este tema.

La eliminación de la FECI fue anunciada en mayo pasado por el propio García Luna durante la primera comparecencia ante la prensa que tuvo después de asumir el cargo para cumplir funciones por cuatro años, en sustitución de la exfiscal general, Consuelo Porras.

En esa ocasión, señaló que se detectó que, "lastimosamente, no estaba cumpliendo" con sus funciones, así que se optó por entrar en la fase de revisiónd e los expedientes a cargo de la oficina para determinar los pasos a seguir.

Hasta el momento, no se ha dado una fecha específica con respecto a cuándo podrían concluir los procedimientos para liquidar en su totalidad la FECI, que investigó una serie de casos de alto impacto, pero que en los últimos años, bajo la administración del exfiscal Rafael Curruchiche, estuvo señalada por supuestamente aplicar la persecución selectiva contra ciertos grupos.

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