Fiscal General García Luna anuncia el cierre de la FECI

El nuevo Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, anunció la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por falta de credibilidad, durante su primera conferencia de prensa en el cargo, desarrollada este domingo, 17 de mayo de 2026. El jefe del MP añadió que hará un análisis serio en estos días, porque no se tiene acceso a todos los expedientes y realmente los resultados que han dado se tienen que revisar, para ver que tipos de resoluciones han alcanzado y que investigaciones han realizado en esos casos.
Lo que si le puedo anunciar es que, a partir de mañana, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad entra en una etapa de liquidación; es porque lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana", declaró García Luna.
García Luna añadió que la liquidación de la FEC se da en respuesta a la falta de credibilidad que enfrenta, porque "se ha detectado, lastimosamente, no está cumpliendo".
El funcionario agregó que el proceso de liquidación "servirá para revisar cada uno de los expedientes y ver que tipo de responsabilidad hay los integrantes, de acuerdo al análisis".
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Historial de funcionarios a cargo de la FECI
El último encargado de la citada fiscalía fue Rafael Curruchiche, quien asumió el cargo en agosto de 2021, hasta la actualidad. Previo a él, la entidad estuvo a cargo de Carla Isidra Valenzuela Elías; ella asumió esa jefatura de forma interina en julio de 2021, su paso fue breve, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval.
Sandoval dirigió la FECI entre 2015 y julio de 2021, cuando fue destituido por la exfiscal general Consuelo Porras. El exfuncionario destacó por haber trabajado en casos de alto impacto, junto a la extinta Comisión Contra la Impunidad en Guatemala.
Otros profesionales que marcharon por la FECI fueron Óscar Schaad, Rubén Herrera y Eunice Mendizabal.