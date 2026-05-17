 Vicepresidenta expresa sus deseos al nuevo jefe del MP
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Karin Herrera expresa sus mejores deseos al nuevo jefe del MP

La vicemandataria utilizó sus canales oficiales para pedir al nuevo Fiscal General que priorice investigaciones contra el crimen organizado.

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Gabriel García Luna, de corbata, asumió como nuevo Fiscal General la madrugada de este domingo., Omar Solís
Gabriel García Luna, de corbata, asumió como nuevo Fiscal General la madrugada de este domingo. / FOTO: Omar Solís

La vicepresidenta, Karin Herrera, se manifestó este domingo, 17 de mayo de 2026, en torno al nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna. En el breve comunicado, la vicemandataria expresó sus mejores deseos para la gestión del nuevo funcionario.

Mis mejores deseos al doctor Gabriel García Luna, en su gestión como nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público de Guatemala", escribió Herrera.

Asimismo, la vicemandataria manifestó que espera que dentro de su agenda de trabajo "sea prioritaria la investigación de, entre otros delitos, los del crimen organizado como trata de personas y otros que vulneran a la niñez, adolescencia y mujeres guatemaltecas. Como parte del proceso para asegurarles justicia".

Herrera agregó a su publicación el video de la primera declaración de García Luna como nuevo Fiscal General y jefe del MP. Cabe destacar que el mensaje del nuevo funcionario fue emitido durante la madrugada, poco después de que Gabriel García asumiera sus funciones.

El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrde, también reaccionó ante la toma del cargo de García Luna. El exmagistrado de consciencia manifestó que "Hoy es un día de fiesta".

Terminan ocho años en los que una densa nube negra se posó sobre la justicia en Guatemala", opinó Rodas.

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Porras se describe como “sierva de Dios” y como la primera Fiscal General en ser relecta en Guatemala y Latinoamérica.

Rodas ve esperanza en el MP

El exfuncionario señaló que, "tras años marcados por la impunidad, la persecución y el debilitamiento institucional, vuelve a encenderse la esperanza de construir un sistema verdaderamente justo, independiente y al servicio de la población".

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