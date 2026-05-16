EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Xelajú

Municipal que dirige el técnico nicaragüense Mario Acevedo y el Xelajú del mexicano Roberto Hernández se enfrentan este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Manuel Flipe Carrera de El Trébol en el duelo de ida de la gran final, la cual se cerrará el otro sábado en Quetzaltenango.
Esta es la tercera final que disputarán Municipal y Xelajú, las dos anteriores fueron en el Clausura 2010 y 2012 y tuvo como saldo un título para cada club. En esta tercera final, la historia se repite, es decir, que el juego de ida es en la capital y la vuelta en Quetzaltenango.
El árbitro del partido es Walter López.
Guatemala | Liga Nacional - Clausura - Play Offs
Municipal
Sistema: No disponible
Estado:
-
16/05/2026 - 18:00
Xelaju
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Clausura - Play Offs - Guatemala
Fase
Clausura - Play Offs - Jornada Play Offs
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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20/03Xelaju 3 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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29/01Municipal 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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24/08Municipal 1 - 1 Xelajú
Liga Nacional | Finalizado
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29/03Municipal 1 - 0 Xelajú
Liga Nacional | Finalizado
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27/01Xelajú 1 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
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10/05Municipal 5 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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06/05Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Municipal 2 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
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11/05Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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08/05Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Xelaju 2 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Municipal
Xelaju
0
Sin datos
0
Alineaciones
Municipal
- Sin alineación disponible.
Xelaju
- Sin alineación disponible.