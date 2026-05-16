 EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Xelajú
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EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Xelajú

Grandes emociones se viven en Guatemala con la definición del título del Torneo Clausura 2026.

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Minuto a minuto del Municipal vs. Xelajú
Minuto a minuto del Municipal vs. Xelajú / FOTO: EU Digital

Municipal que dirige el técnico nicaragüense Mario Acevedo y el Xelajú del mexicano Roberto Hernández se enfrentan este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Manuel Flipe Carrera de El Trébol en el duelo de ida de la gran final, la cual se cerrará el otro sábado en Quetzaltenango.   

Esta es la tercera final que disputarán Municipal y Xelajú, las dos anteriores fueron en el Clausura 2010 y 2012 y tuvo como saldo un título para cada club. En esta tercera final, la historia se repite, es decir, que el juego de ida es en la capital y la vuelta en Quetzaltenango.

El árbitro del partido es Walter López.

Guatemala | Liga Nacional - Clausura - Play OffsGuatemala | Liga Nacional - Clausura - Play Offs
Municipal
Sistema: No disponible
Estado:
-
16/05/2026 - 18:00
Xelaju
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Clausura - Play Offs - Guatemala
Fase
Clausura - Play Offs - Jornada Play Offs
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 20/03
    Xelaju
    Xelaju 3 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/01
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 24/08
    Municipal
    Municipal 1 - 1 Xelajú
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/03
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Xelajú
    Liga Nacional | Finalizado
  • 27/01
    Xelajú
    Xelajú 1 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 10/05
    Municipal
    Municipal 5 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Municipal
    Municipal 2 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 11/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 08/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Municipal
Xelaju
0
Sin datos
0

Alineaciones

Municipal
  • Sin alineación disponible.
Xelaju
  • Sin alineación disponible.

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