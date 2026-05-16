 Al Nassr de Cristiano Ronaldo pierde la Champions League Two
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Equipo de Cristiano Ronaldo vuelve a fracasar

Y el título no llega para el futbolista portugués "CR7".

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Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr
Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr / FOTO: EFE

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se quedó sin el título de la Liga de Campeones de Asia 2 al perder la final ante el Gamba Osaka japonés, que se impuso en el duelo disputado en Riad por 1-0.

El representante saudí no se sobrepuso al tanto logrado por su rival a la media hora firmado por el turco Deniz Hummet, a pase del tunecino Issan Jebali. Después, el portero japonés Rui Akari evitó que el cuadro de Jorge Jesus lograra la igualada.

El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar título oficial alguno con el club saudí y otra vez se quedó sin éxito.

Cristiano falló una oportunidad clara y su compatriota Joao Felix estrelló un balón en el poste en el tramo final. El Al Nassr aún puede lograr el titulo de la Liga Saudí que lidera aunque, amenazado por el Al Hilal, se juega el título el jueves contra el Damac, amenazado por el descenso, en la última jornada.

El Al Nassr lidera la competición con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

El astro luso, además, fue incapaz de ampliar su cuenta goleadora y dar un paso más a su objetivo de los 1000. Acumula 971.

Frustración al final

En las tribunas, la frustración también fue evidente. La familia de Cristiano Ronaldo se encontraba en el palco del estadio con la expectativa de festejar el campeonato, pero tanto su esposa como sus hijos se quedaron con las ganas de bajar al terreno de juego a celebrar.

A pesar del duro golpe anímico, Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr no tienen tiempo para lamentos. El equipo tendrá una oportunidad de oro para redimirse el próximo jueves, cuando se dispute la última jornada de la Saudi Pro League. Una victoria en ese encuentro les aseguraría el título de liga, el cual significaría el fin de la sequía para el portugués en Arabia Saudita.

*Información de EFE. 

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