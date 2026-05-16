Robert Lewandowski anuncia su salida del Barcelona

La etapa de Robert Lewandowski en FC Barcelona llegará a su fin al concluir la presente temporada. El delantero polaco confirmó este sábado su salida del conjunto azulgrana a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, poniendo así punto final a una trayectoria de cuatro años marcada por títulos, goles y liderazgo dentro del equipo catalán. A sus casi 38 años, Lewandowski dejará el club como una de las figuras más influyentes del vestuario y como un referente ofensivo que ayudó al Barça a recuperar protagonismo en el fútbol español.
Durante su paso por el Barcelona, el atacante internacional consiguió conquistar tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del campeonato. Desde su llegada procedente del Bayern Munich, Lewandowski aportó experiencia, carácter competitivo y una importante cuota goleadora que permitió al conjunto azulgrana volver a pelear por los máximos objetivos deportivos. Su rendimiento fue clave en varias temporadas en las que el club buscó reconstruirse y recuperar estabilidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.
El mensaje de Lewandowski a la afición culé
En su mensaje de despedida, el futbolista expresó su agradecimiento hacia la afición y hacia todas las personas que formaron parte de su experiencia en Cataluña. "Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", afirmó el delantero. Asimismo, dedicó unas palabras especiales al presidente Joan Laporta por haberle brindado "la oportunidad de vivir el capítulo más importante" de su carrera profesional.
Lewandowski tendrá la oportunidad de despedirse oficialmente de los aficionados blaugranas este domingo en el Spotify Camp Nou, durante el último partido de la temporada como local frente al Real Betis. El encuentro promete estar cargado de emoción para una afición que reconoció en el delantero polaco a uno de los grandes referentes recientes del club. Con su salida, el Barcelona cierra una etapa importante y comienza a planificar un nuevo proyecto deportivo sin uno de sus máximos goleadores de los últimos años.