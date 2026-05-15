Arévalo juramenta a Gabriel García Luna como fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo juramentó este viernes, 15 de mayo, a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. Esto ocurre cuando falta un día para que concluya la gestión de Consuelo Porras, quien ocupó el cargo durante ocho años consecutivos.
La ceremonia en la que se oficializó la designación del nuevo jefe del ente investigador se realizó de forma privada. El Ejecutivo compartió posteriormente las imágenes en las que se observa al mandatario y el funcionario electo.
Por medio de su cuenta de la red social X, el presidente dio a conocer que, en cumplimiento de su deber constitucional, juramentó al doctor García Luna. Además, compartió un mensaje en el que instó al fiscal electo a trabajar al servicio de los guatemaltecos:
"Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala", expresó.
Nombramiento de García Luna
El anuncio sobre el nombramiento de García Luna se hizo la semana pasada, luego que la Presidencia concluyó con el análisis de los perfiles y las entrevistas a los seis aspirantes de la nómina que le trasladó la comisión de postulación correspondiente.
Por medio de un mensaje a la nación, el mandatario señaló en esa ocasión que la decisión la tomó guiado por la convicción "de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones".
El nuevo fiscal general, quien tomará posesión el domingo 17 de mayo, empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.
Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.
Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y también asesor de la Procuraduría General de la Nación.