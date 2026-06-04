 República Checa derrota a Guatemala previo al Mundial 2026
Deportes

República Checa puso en su lugar a Guatemala

El partido quedó marcado por un error del portero Luis Morán.

Compartir:
República Checa le ganó a la selección de Guatemala
República Checa le ganó a la selección de Guatemala / FOTO: @ceskarepre_cz
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección mundialista de República Checa se enfrentó esta noche a su similar de Guatemala en un duelo preparatorio de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, que arranca el próximo jueves 11 de junio, día en que debutarán los europeos frente a Corea del Sur en la actividad del grupo A. Los chapines lamentablemente salieron derrotados 3-1 ante su rival con goles de Patrik Schick (10), Tomas Soucek (72) y Denis Visinksky (79) . William Fajardo (40) había empatado parcialmente.  

Guatemala llegó a este duelo con dos partidos amistosos disputados, uno en enero ante Canadá y otro en marzo ante Argelia, en ambos duelos cayó: 1-0 ante canadienses, organizadores del Mundial 2026, y 7-0 ante los argelinos. 

Con un arranque frío en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, fueron los checos quienes sorprendieron al anotar el 1-0 gracias al tanto de su delantero estelar Patrik Schick.

Posteriormente, Guatemala tuvo el empate en el pie de José Rosales, quien al 20 remató directo a puerta y su tiro se fue levemente desviado por el paral izquierdo del portero Matej Kovar.

Pese al intento de los europeos en generar futbol ofensivo, Guatemala los sorprendió ya que tuvo acercamientos importantes al arco de los checos. Guatemala cerraba bien la recta final del primer tiempo, y la cerró con méritos ya que al 40, tras un grave error entre el portero Matej Kovar y el defensor Stepan Chaloupek dejaron el arco libre para que apareciera un remate potente de William Fajardo y con ello irse al descanso con el 1-1.

Triunfo checo 

Para la segunda parte, Miroslav Koubek, técnico de República Checa, hizo cuatro variantes para darle otra cara al equipo. Salieron Ladislav Krejci, Michal Sadilek, Pavel Sulc y Stepan Chaloupek; e ingresaron Jaroslav Zeleny, Vladimir Darida, Adam Hlozek y Tomas Holes, respectivamente. 

Llegando al minuto 60, Luis Fernando Tena realizó tres variantes, retirando del campo a William Fajardo, autor del gol del empate, a Óscar Santis y a Daniel Méndez, por Matthew Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez, respectivamente.

Antes esos cambios, Koubek también realizó otros tres cambios en su armado.  

Al final, la parte complementaria prácticamente contó con otros equipos y eso dio la misma paridad, donde hubo un juego más claro para los chapines, quienes no se achicaron ante los europeos y sacaban un resultado decente e inesperado, ya que la previa indicaba una superioridad por parte de República Checa.

Pero los dirigidos por Miroslav Koubek tenían una sorpresa para la recta final ya que con goles de  Tomas Soucek al 72 y de Denis Visinksky al 79 para un 3-1, que incluyó un horror del portero nacional Luis Morán liquidaron un partido que reflejó la superioridad del elenco europeo sobre el centroamericano a partir de las variantes. 

República Checa se alista para el Mundial 2026 y Guatemala tendrá otro amistoso este domingo 7 de junio ante Ecuador, otro elenco mundialista y de potencia.  

Amistoso: República Checa vs. Guatemala | República Checa

Amistoso: República Checa vs. Guatemala / República Checa

Amistoso: República Checa vs. Guatemala | FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala / FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala | FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala / FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala | FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala / FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala | FFG

Amistoso: República Checa vs. Guatemala / FFG

En Portada

Salario de Porras superaba los Q100 mil t
Nacionales

Salario de Porras superaba los Q100 mil

06:44 PM, Jun 04
Jefe del Comando Sur de EE.UU. viaja a Guatemala tras polémica por posibles ataques aéreost
Nacionales

Jefe del Comando Sur de EE.UU. viaja a Guatemala tras polémica por posibles ataques aéreos

09:52 PM, Jun 04
Corpus Christi llena de color y espiritualidad las calles de Guatemalat
Nacionales

Corpus Christi llena de color y espiritualidad las calles de Guatemala

03:36 PM, Jun 04
República Checa puso en su lugar a Guatemala t
Deportes

República Checa puso en su lugar a Guatemala

07:50 PM, Jun 04
¿Te pueden robar tu WhatsApp? Conoce las tácticas de los hackers y cómo protegertet
Nacionales

¿Te pueden robar tu WhatsApp? Conoce las tácticas de los hackers y cómo protegerte

05:21 PM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar