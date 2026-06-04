República Checa derrota a Guatemala previo al Mundial 2026

La selección mundialista de República Checa se enfrentó esta noche a su similar de Guatemala en un duelo preparatorio de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, que arranca el próximo jueves 11 de junio, día en que debutarán los europeos frente a Corea del Sur en la actividad del grupo A. Los chapines lamentablemente salieron derrotados 3-1 ante su rival con goles de Patrik Schick (10), Tomas Soucek (72) y Denis Visinksky (79) . William Fajardo (40) había empatado parcialmente.
Guatemala llegó a este duelo con dos partidos amistosos disputados, uno en enero ante Canadá y otro en marzo ante Argelia, en ambos duelos cayó: 1-0 ante canadienses, organizadores del Mundial 2026, y 7-0 ante los argelinos.
Con un arranque frío en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, fueron los checos quienes sorprendieron al anotar el 1-0 gracias al tanto de su delantero estelar Patrik Schick.
Posteriormente, Guatemala tuvo el empate en el pie de José Rosales, quien al 20 remató directo a puerta y su tiro se fue levemente desviado por el paral izquierdo del portero Matej Kovar.
Pese al intento de los europeos en generar futbol ofensivo, Guatemala los sorprendió ya que tuvo acercamientos importantes al arco de los checos. Guatemala cerraba bien la recta final del primer tiempo, y la cerró con méritos ya que al 40, tras un grave error entre el portero Matej Kovar y el defensor Stepan Chaloupek dejaron el arco libre para que apareciera un remate potente de William Fajardo y con ello irse al descanso con el 1-1.
Triunfo checo
Para la segunda parte, Miroslav Koubek, técnico de República Checa, hizo cuatro variantes para darle otra cara al equipo. Salieron Ladislav Krejci, Michal Sadilek, Pavel Sulc y Stepan Chaloupek; e ingresaron Jaroslav Zeleny, Vladimir Darida, Adam Hlozek y Tomas Holes, respectivamente.
Llegando al minuto 60, Luis Fernando Tena realizó tres variantes, retirando del campo a William Fajardo, autor del gol del empate, a Óscar Santis y a Daniel Méndez, por Matthew Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez, respectivamente.
Antes esos cambios, Koubek también realizó otros tres cambios en su armado.
Al final, la parte complementaria prácticamente contó con otros equipos y eso dio la misma paridad, donde hubo un juego más claro para los chapines, quienes no se achicaron ante los europeos y sacaban un resultado decente e inesperado, ya que la previa indicaba una superioridad por parte de República Checa.
Pero los dirigidos por Miroslav Koubek tenían una sorpresa para la recta final ya que con goles de Tomas Soucek al 72 y de Denis Visinksky al 79 para un 3-1, que incluyó un horror del portero nacional Luis Morán liquidaron un partido que reflejó la superioridad del elenco europeo sobre el centroamericano a partir de las variantes.
República Checa se alista para el Mundial 2026 y Guatemala tendrá otro amistoso este domingo 7 de junio ante Ecuador, otro elenco mundialista y de potencia.