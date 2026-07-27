 'Chicharito' lidera el nacimiento de un nuevo club en EE. UU
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'Chicharito' lidera el nacimiento de un nuevo club en EE. UU.

Javier “Chicharito” Hernández se convirtió en el primer fichaje del recién fundado Atlético Dallas, club que debutará en la USL Championship y comenzará su historia en 2027.

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Javier "Chicharito" Hernández se convirtió en el primer fichaje del recién fundado Atlético Dallas - Atlético Dallas
Javier "Chicharito" Hernández se convirtió en el primer fichaje del recién fundado Atlético Dallas / FOTO: Atlético Dallas
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Javier 'Chicharito' Hernández volverá al fútbol profesional tras convertirse en el primer fichaje en la historia del Atlético Dallas, equipo que competirá en la USL Championship, considerada la segunda división del balompié estadounidense. El delantero mexicano, de 38 años, llega como agente libre después de concluir su etapa con las Chivas de Guadalajara a finales de 2025 y firmó un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extender su vínculo por una campaña adicional.

Durante su presentación, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana dejó claro que su objetivo va más allá de disputar sus últimos años como futbolista profesional. Hernández expresó su deseo de contribuir al crecimiento del club desde sus cimientos, ayudar a formar una cultura competitiva y convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas del norte de Texas. Su liderazgo y experiencia serán fundamentales para una institución que hará su debut oficial en 2027 y disputará sus partidos como local en el emblemático Cotton Bowl.

'Chicharito' Hernández seguirá en activo

La llegada de "Chicharito" también representa un importante impulso para la USL Championship, liga que busca fortalecer su posición dentro del fútbol estadounidense. El delantero cuenta con una destacada trayectoria internacional, tras haber defendido los colores de clubes de primer nivel como el Manchester United, el Real Madrid y el LA Galaxy, equipo con el que ya tuvo una exitosa experiencia en Estados Unidos entre 2020 y 2023. Su incorporación aporta prestigio, visibilidad y una figura de renombre para un campeonato que continúa expandiendo su presencia.

El Atlético Dallas apuesta por iniciar su historia con un referente de talla internacional y un futbolista con amplia experiencia en escenarios de máxima exigencia. Al mismo tiempo, la USL impulsa un ambicioso proyecto de crecimiento que contempla la implementación de un sistema de ascensos y descensos, además de la incorporación de nuevas franquicias en los próximos años. Con este panorama, el fichaje de Javier Hernández no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también simboliza la ambición de una liga decidida a consolidarse como una alternativa cada vez más competitiva dentro del fútbol de Estados Unidos.

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