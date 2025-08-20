Arquímides Ordóñez es elegido Jugador de la Semana de la USL

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez ha dado un paso firme en su nueva etapa con el Loudoun United FC, al ser elegido Jugador de la Semana de la USL Championship tras una actuación estelar el pasado sábado 17 de agosto de 2025. En apenas su segundo partido con el club, Ordóñez se convirtió en la figura indiscutible del encuentro al anotar un doblete que aseguró una vibrante victoria por 3-2 frente al Indy Eleven. Este reconocimiento, otorgado por la liga, destaca el impacto inmediato del joven de 22 años, quien ingresó como suplente en el minuto 59 y cambió el rumbo del partido con goles en los minutos 63 y 86, demostrando su capacidad para definir bajo presión y su olfato goleador.
Ordóñez, quien firmó con Loudoun United el 6 de agosto de 2025 por tres temporadas con opción a una más, ha mostrado una rápida adaptación al fútbol estadounidense tras su paso por Europa. En su debut oficial el 9 de agosto, ingresó al terreno de juego en el minuto 56 durante un empate 0-0 contra Rhode Island FC, sumando sus primeros minutos en la USL Championship. Aunque no marcó en ese encuentro, su presencia en el campo ya dejaba entrever su potencial como un delantero dinámico y con buena lectura de juego. Su actuación frente al Indy Eleven, sin embargo, fue la confirmación de su talento, ayudando al equipo a romper una racha de nueve partidos sin victoria y consolidándose como una pieza clave en la ofensiva del club, que actualmente se encuentra en la tercera posición de la Conferencia Este con 31 puntos.
Lo que viene para 'Quimi' Ordóñez
El impacto de "Quimi", como se le conoce cariñosamente, trasciende el ámbito de clubes, ya que su buen momento lo posiciona como una opción sólida para la Selección Nacional de Guatemala en las próximas eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
Con partidos programados contra El Salvador (4 de septiembre) y Panamá (8 de septiembre), el técnico Luis Fernando Tena tiene en Ordóñez a un delantero con experiencia internacional, forjada en clubes como FC Cincinnati, Östersunds FK de Suecia y Zimbru Chișinău de Moldavia, donde destacó con seis goles en ocho partidos. Su participación en la Copa Oro 2025, donde registró una asistencia en la semifinal contra Estados Unidos, refuerza su relevancia para el combinado chapín.