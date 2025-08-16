Doblete de Quimi Ordóñez le da el triunfo al Loudoun United

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez vivió una noche soñada en su segundo partido con el Loudoun United, donde fue el héroe absoluto del encuentro. El artillero ingresó desde el banquillo y terminó siendo determinante para que su equipo consiguiera una victoria de 3-2 ante el Indy Eleven, gracias a un doblete que levantó a la afición de sus asientos y aseguró tres puntos valiosos en la lucha por los playoffs.
Ordóñez ingresó en el minuto 59 cuando su equipo estaba en desventaja, y tan solo cuatro minutos después, al 63, marcó el empate 1-1 con una definición precisa. El Indy Eleven volvió a adelantarse al 78, pero el Loudoun respondió rápidamente con el tanto de Zach Ryan al 82. Cuando parecía que el duelo terminaría en igualdad, "Quimi" apareció nuevamente al 86 con un gol decisivo que selló el triunfo de los locales.
Ordóñez anota y Rubio Rubín hace lo propio con Charleston
El buen momento de los guatemaltecos en la USL Championship también tuvo otro protagonista: Rubio Rubín. El atacante anotó un gol en la victoria de su equipo como visitante frente al Pittsburgh Riverhounds por 2-1. Rubín se hizo presente en el marcador justo al minuto 45, confirmando el protagonismo chapín en el fútbol estadounidense.
En la clasificación de la Conferencia Este, el Charleston Battery marcha en la segunda posición con 44 puntos, mientras que el Loudoun United se ubica tercero con 31 unidades. Con Ordóñez y Rubín en gran forma, Guatemala cuenta con representantes que están siendo decisivos en la carrera de sus equipos hacia los playoffs, ilusionando a sus clubes y también a la afición guatemalteca.