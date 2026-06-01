 Renuncia la gobernadora departamental de Suchitepéquez
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Gobernadora Departamental de Suchitepéquez renuncia al cargo

Mariana Enríquez anunció por medio de un comunicado su salida de la Gobernación.

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La gobernadora departamental de Suchitepéquez, Mariana Enríquez., Gobernación de Suchitepéquez
La gobernadora departamental de Suchitepéquez, Mariana Enríquez. / FOTO: Gobernación de Suchitepéquez
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La gobernadora departamental de Suchitepéquez, Mariana Enríquez, anunció oficialmente su renuncia al cargo. Según un comunicado emitido este lunes 1 de junio, la decisión ya fue aceptada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

En el documento dirigido a la población del departamento, Enríquez informó que concluye su gestión con agradecimiento y satisfacción por el trabajo realizado durante su administración. La funcionaria destacó que ejerció sus responsabilidades con compromiso, convicción y vocación de servicio hacia las comunidades de Suchitepéquez.

En su mensaje, agradeció al mandatario guatemalteco por la confianza depositada en ella para representar al Gobierno en el departamento, señalando que ese respaldo le permitió impulsar acciones orientadas al servicio de la población, especialmente de los sectores históricamente excluidos.

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Reconocimiento a pobladores

La ahora exgobernadora también expresó su reconocimiento a los habitantes de Suchitepéquez, a quienes atribuyó enseñanzas y experiencias que fortalecieron su compromiso con el bienestar colectivo. Durante su gestión, afirmó, se trabajó en la atención de conflictos sociales mediante el diálogo, la búsqueda de consensos y la promoción de soluciones pacíficas para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia.

Asimismo, resaltó los esfuerzos realizados para promover la inclusión y acercar las instituciones públicas a comunidades que durante años permanecieron alejadas de los espacios de atención y desarrollo.

En la parte final de su comunicado, Enríquez manifestó que deja el cargo con la tranquilidad de haber servido con honestidad y respeto, y reiteró su convicción de que la política puede ser una herramienta de transformación cuando se ejerce con sensibilidad humana.

La exfuncionaria dedicó además un mensaje especial a las mujeres de Suchitepéquez y de Guatemala, a quienes alentó a continuar abriendo espacios de liderazgo y participación, destacando que cada avance logrado por una mujer contribuye al desarrollo de toda la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién asumirá la Gobernación Departamental de Suchitepéquez tras la salida de Enríquez.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

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