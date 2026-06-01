Guatemala refuerza lucha contra el sarampión

La preocupación por enfermedades como el sarampión vuelve a tomar relevancia, especialmente entre adultos que no tienen certeza sobre su historial de vacunación. Hasta la fecha, Guatemala registra poco más de 6 mil 600 casos confirmados y 17 muertes por la enfermedad, mientras los esfuerzos de las autoridades continúan para hacerle frente al brote.
La doctora Ericka Gaitán, especialista en epidemiología y responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), aclaró en una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, las dudas que enfrentan quienes no recuerdan si recibieron la vacuna o si ya tuvieron la enfermedad en su infancia.
Afirmó que, sea cual sea la edad, si una persona no está segura de haber sido vacunada contra el sarampión o no tiene pruebas concretas de haberlo padecido, puede acercarse al sistema de salud y solicitar la vacuna sin temor. Indicó que la recomendación oficial prioriza ciertos grupos de edad, pero no excluye a adultos.
Grupos de mayor riesgo y cobertura de vacunación
Las autoridades de salud han puesto especial énfasis en grupos que actualmente presentan los mayores casos de contagio. La cohorte de personas nacidas entre 1997 y 2006, hoy jóvenes entre 20 y 29 años, es la más afectada por brotes recientes de sarampión. Son adultos jóvenes que, a pesar de su edad, concentran un alto número de diagnósticos debido a coberturas de vacunación insuficientes en ciertos municipios, donde apenas superaban el 65% hace unos años.
En el contexto de campañas recientes, el Ministerio de Salud ha suministrado más de 600,000 dosis adicionales y previsto la administración de otras 300,000 durante la Semana de las Américas. Estas jornadas no solo buscan controlar el sarampión sino reforzar la protección contra otras enfermedades prevenibles. Hasta ahora, la experiencia refleja que las reacciones adversas a la vacuna SRP y SR son mínimas en comparación con otros biológicos disponibles.
Vacunación en adultos: ¿es necesario en mayores de 40 o 50 años?
Pese a que la campaña de contención está focalizada en personas de hasta 49 años, la doctora recomienda que adultos mayores, incluso de 60, 70 u 80 años, pueden vacunarse si tienen dudas sobre su inmunización previa, ya que el riesgo de efectos secundarios graves es muy bajo. La decisión de solicitar la vacuna debe ser personal y puede discutirse con un médico. Según datos publicados en el portal del ministerio, aunque los casos entre mayores de 50 años existen, no se observa una mayor mortalidad en estos grupos. Sin embargo, no descartan posibles complicaciones, motivo por el que se mantiene la vigilancia en esos segmentos de la población.
El análisis epidemiológico deja claro que la tasa de incidencia afecta con mayor frecuencia a jóvenes adultos. Incluso se registró el fallecimiento de una persona de 21 años por sarampión la semana pasada, lo cual refuerza la relevancia de asegurar esquemas de vacunación completos en la juventud.
Estabilidad del virus y la inmunidad
Frente a la duda sobre posibles mutaciones del virus, Gaitán explicó que, a diferencia del COVID-19, el virus del sarampión es muy estable. No hay evidencia de mutaciones que exijan el desarrollo de nuevas variantes de vacunas. La diferenciación entre genotipos (como D8 o B3) solo señala el origen geográfico del brote, no un cambio relevante en su comportamiento o peligrosidad.
Muchas personas mayores de 50 años aseguran haber sufrido la enfermedad antes de la erradicación local en 1997, pero los menores de esa edad suelen confundir el sarampión con otras enfermedades como la varicela o el dengue. La inmunidad natural tras padecer sarampión es de por vida, igual que la proporcionada por dos dosis de la vacuna, cuya efectividad ronda el 98%.