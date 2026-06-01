 Fecha y horario del partido de despedida del Moyo Contreras
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Fecha y horario del partido de despedida del 'Moyo' Contreras

Los aficionados ya pueden adquirir sus boletos para el partido de despedida de José Manuel Contreras.

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José Manuel Contreras con el trofeo de la Liga Concacaf 2021 - Cmunicaciones FC
José Manuel Contreras con el trofeo de la Liga Concacaf 2021 / FOTO: Comunicaciones FC
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José Manuel Contreras tendrá la oportunidad de despedirse oficialmente de la afición y del fútbol profesional en una noche que promete estar cargada de emociones. Luego de anunciar su retiro de las canchas el pasado 1 de mayo, el histórico mediocampista guatemalteco confirmó que realizaría un partido de homenaje, y ahora Comunicaciones FC ha revelado todos los detalles del evento que reconocerá la trayectoria de uno de los máximos referentes del club.

El encuentro se disputará el próximo viernes 17 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso. La institución crema ya puso a disposición las entradas para los aficionados que deseen acompañar al popular "Moyo" en este momento especial. Los boletos tienen un costo de 200 quetzales en palco, 150 en tribuna, 100 en preferencia y 50 quetzales en general.

El adiós del 'Moyo' Contreras

De acuerdo con la información compartida por Comunicaciones FC, el partido enfrentará a un equipo conformado por figuras del club albo contra los denominados "Amigos del Moyo", un grupo integrado por compañeros, excompañeros y personalidades que marcaron distintas etapas de la carrera del exseleccionado nacional. Se espera una velada llena de recuerdos, reconocimientos y momentos memorables para una de las figuras más importantes del fútbol guatemalteco en las últimas décadas.

A través de sus redes sociales, Comunicaciones invitó a los aficionados a ser parte de la celebración con un emotivo mensaje: "No es un adiós. Es un gracias por siempre. Acompáñanos en una noche inolvidable para rendir homenaje a una leyenda crema". De esta manera, José Manuel Contreras cerrará oficialmente una brillante trayectoria profesional, dejando un legado imborrable tanto en el club como en el fútbol nacional.

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Los títulos más importantes de José Manuel Contreras con Comunicaciones - Comunicaciones FC

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