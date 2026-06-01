PNC lanza Plan Semáforo Seguro para prevenir asaltos

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó este lunes, 1 de junio, el "Plan Semáforo Seguro", que se desarrolla en la calzada Roosevelt, anillo Periférico, avenida Reforma y otras vías de alta circulación. Está en desarrollo una serie de acciones de seguridad ciudadana con el enfoque de prevenir asaltos y robos, así como otros delitos contra los ciudadanos.
Esto ocurre tras anunciarse la semana pasada por parte de autoridades de la institución el fortalecimiento de la seguridad en la Ciudad de Guatemala ante el incremento de reportes de robos en distintos sectores.
De acuerdo con la información compartida por la institución, las medidas implementadas permiten identificar a personas que se movilizan en motocicletas y vehículos para garantizar la seguridad y la prevención del delito en los sectores.
Puestos de control e identificación de conductores
El subcomisario Andelino Miranda, jefe de Operaciones de la comisaría 14, señaló que uno de los puntos donde se hacen las verificaciones es la 14 avenida de la calzada Roosevelt, zona 11, donde se dio inicio al plan 05-2026, el cual está a cargo de diferentes unidades de la PNC.
Explicó que el mismo conlleva acciones policiales desde la instalación de puestos de control, hasta patrullajes por las diversas zonas y la presencia policial en semáforos. De esta manera, cuando la luz se pone en rojo para marcar el alto a los conductores, los agentes comienzan con el registro de personas, principalmente de quienes viajan en motocicletas, para evitar robos y atracos contra la población
Este plan que está iniciando se está aplicando en las diferentes arterias principales que conectan al centro del país, entre estas:
- Calzada Roosevelt.
- Calzada San Juan.
- Calzada Mateo Flores.
- Anillo Periférico.
- Calzada Atanasio Tzul.
- Calzada Aguilar Batres.
- Avenida Petapa.
- Bulevar Liberación.
- Bulevar Austriaco.
- Avenida Bolívar.
- Calle Martí.
- Avenida Reforma.
- Avenida Hincapié.
- Carretera a El Salvador.
"La PNC no descansa. Seguimos trabajando en el marco de proteger y servir", enfatizó el jefe de seguridad al reiterar el compromiso de la institución con el resguardo de los guatemaltecos.