Frustran el cobro de una extorsión y capturan a tres hombres

Tres presuntos delincuentes y supuestos integrantes de la terrorista pandilla del Barrio 18 fueron capturados por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA-SGIC) durante este domingo, 31 de mayo de 2026 cuando pretendían cobrar el dinero de una extorsión. La Policía Nacional Civil (PNC) describió que la aprehensión fue posible gracias a un operativo táctico antiextorsión, ejecutado en el cantón Agua Tibia, municipio de Palencia, departamento de Guatemala.
La PNC agregó que las capturas se ejecutaron por medio de acciones estratégicas en las que logaron ubicar a los sospechosos cuando presuntamente recogían el dinero exigido a una víctima de sus intimidaciones. Los detenidos fueron identificados únicamente como Miguel, de 26 años; Alberto de 22; y Ronald también de 22 años.
Según el reporte de los policías, los tres individuos se movilizaban a bordo de un mototaxi y fueron sorprendidos cuando recogían un paquete que simulaba el pago de una extorsión. La exigencia económica ascendía a Q3 mil 250, monto que correspondía a dos semanas de pagos atrasados, según la denuncia que recibió la PNC.
Las autoridades indicaron que, mediante una negociación previa, se acordó la entrega del dinero para este día, lo que permitió a los investigadores implementar un operativo estratégico y proceder con las capturas.
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Mototaxi decomisado tras operativo contra la extorsión
Las investigaciones y las acciones tácticas permitieron que los agentes policiales lograran frustrar el cobro del dinero exigido a base de intimidaciones y amenazas. Los detenidos exigían el dinero, a cambio de no hacerle daño físico a su víctima.
Durante la diligencia, los agentes incautaron el paquete que simulaba el dinero exigido a la víctima, además de tres teléfonos celulares que serán analizados para las investigaciones y para determinar si hay más personas involucradas en el delito.
Asimismo, fue consignado un mototaxi, de los que popularmente son conocidos como "tuc tuc", con placas M-293JPV, debido a que ese era el vehículo en el que se conducían los señalados al momento de la intervención policial.
La PNC indicó que continuará con las investigaciones correspondientes en este caso.