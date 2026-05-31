 Se dio a conocer el once ideal de la Champions League
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Se dio a conocer el once ideal de la Champions League

En el cuadro de honor de la Liga de Campeones 2025-2026 no hay jugadores del Barcelona y Real Madrid.

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El portero del Arsenal David Raya.
El portero del Arsenal David Raya. / FOTO: EFE
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El portero del Arsenal, David Raya, y Marcos Llorente -del Atlético de Madrid- como lateral derecho, forman parte del mejor once de la temporada de la Liga de Campeones que copan los futbolistas del París Saint Germain, campeón del torneo, con cinco jugadores. Es de recordar que este once ideal es elegido por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele son los jugadores del París Saint Germain incluidos en el mejor equipo de la Champions.

Khvicha Kvaratskhelia, elegido Jugador de la Temporada, ocupa la banda izquierda, mientras que Vitinha, elegido Jugador del Partido en la final, se sitúa en el centro. En defensa, le acompañan sus compañeros Marquinhos y Nuno Mendes, y en ataque, Ousmane Dembélé.

Dos del Arsenal, subcampeón, el defensa central Gabriel y el centrocampista Declan Rice y otros tantos del Bayern Múnich, el inglés Harry Kane y el extremo Michael Olise.

David Raya, del Arsenal, y Marcos Llorente, el único de un equipo español, el Atlético Madrid, completan el once ideal del torneo.

Dembélé promete otra Champions para el PSG

En plena celebración ante miles de aficionados en París, Ousmane Dembélé aseguró: “El próximo año volveremos aquí para celebrar una tercera Liga de Campeones”.

Así, el mejor equipo de la Liga de Campeones es el formado por:

Portero

  • David Raya (Arsenal)

Defensas

  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel (Arsenal)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Centrocampistas

  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Delanteros

  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich).
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Once ideal de Champions League - UEFA

Arda Güler, revelación de la temporada

El centrocampista turco del Real Madrid, Arda Güler, ha sido nombrado jugador revelación de la temporada, un premio que "sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la 'Champions League'.

El grupo de observadores técnicos de la UEFA considera que "el jugador de 21 años dio un salto de calidad significativo en la temporada 2025/26".

Mientras que en la campaña anterior sólo fue titular en un partido de la competición (de un total de siete jugados), esta vez fue titular en 13, con 14 jugados en total.

Conoce el balance provisional que han dejado los festejos del PSG

Los festejos del bicampeonato del PSG también han dejado por el momento un policía herido.

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