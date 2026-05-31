 Identifican a las fallecidas tras ataque armado en zona 18
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Identifican a las fallecidas tras ataque armado en zona 18

Los cuerpos de rescate también confirmaron que el hecho violento dejó a otros tres heridos y que una de las fallecidas es menor de edad.

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Bomberos Voluntarios confirmaron dos fallecidas y tres heridos durante el ataque armado., Captura de pantalla.
Bomberos Voluntarios confirmaron dos fallecidas y tres heridos durante el ataque armado. / FOTO: Captura de pantalla.
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Una madrugada violenta se vivió este domingo, 31 de mayo de 2026, en la carretera al Atlántico, por un ataque armado que dejó dos fallecidas y tres heridos en el kilómetro 13, sector conocido como la "Cuesta del Águila".

Víctor Gómez, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó la identidad de las dos víctimas mortales indicando que son:

1.     Dulce Abigail Rivas Belteton, de 17 años.

2.     Dulce Solorzano Matus, de 25 años.

Además de las fallecidas, los rescatistas reportaron otras tres personas heridas, entre ellas un hombre y dos menores de edad. Técnicos en urgencias médicas describieron que las otras tres afectadas presentaban lesiones por esquirlas de vidrio y rozón de proyectil de arma de fuego, siendo atendidas y estabilizadas en el lugar.

Las tres personas heridas fueron identificadas como:

1.     Elver Belteton, de 45 años.

2.     Marisol Belteton, de 17 años.

3.     Mia Daniela González, de 15 años.

"Según información preliminar, las personas se conducían a bordo de un vehículo tipo picop, con placas P-001DMM, el cual presentaba múltiples orificios compatibles con proyectiles de arma de fuego", indicaron los rescatistas.

En este tema también consulta: Ataque armado deja dos mujeres fallecidas en ruta al Atlántico.

Ataque armado deja dos mujeres fallecidas en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que el incidente armado ocurrió en la “Cuesta del Águila”.

Investigan hecho armado que dejó dos fallecidas

Los cuerpos de rescate indicaron que las autoridades correspondientes se quedaron a cargo del escenario del crimen, para efectuar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Según las imágenes compartidas desde el lugar del incidente armado, los agredidos viajaban a bordo de un picop de color negro que quedó varado en el lugar del ataque armado con perforaciones de bala. Por el momento, las autoridades aún no han dado declaraciones para indicar los posibles móviles del crimen.

Cabe destacar que el incidente armado ocurrió en el carril de ascenso de la carretera al Atlántico, en el lugar conocido como la Cuesta del Águila.

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